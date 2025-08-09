AZ-Plus

Sofa auf B41 verloren: Autofahrerin hat Crash mit Couch

Bei Umzügen kann viel schiefgehen. Doch ein Sofa mitten auf einer Bundesstraße verlieren? Das ist vor allem eines: gefährlich.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei kümmerte sich um die Couch und die Autofahrerin, die das verlorene Möbelstück auf der Bundesstraße rammte. (Symbolbild)
Die Polizei kümmerte sich um die Couch und die Autofahrerin, die das verlorene Möbelstück auf der Bundesstraße rammte. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bad Kreuznach

Ein Sofa hat ein unbekannter Autofahrer auf einer Bundesstraße im Landkreis Bad Kreuznach verloren - eine andere Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte trotz Vollbremsung mit der Couch. Die Frau blieb unverletzt, aber ihr Wagen wurde stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten am Freitagabend noch mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmiert, um auf das Hindernis auf der B41 aufmerksam zu machen. Doch als ein Streifenwagen eintraf, war es bereits zum Crash gekommen. 

Die Polizei geht davon aus, dass die Couch bei einem Transport nicht ordentlich gesichert war. Der Besitzer des Unglücksmöbels konnte allerdings bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.