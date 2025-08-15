AZ-Plus

Seil am Strommast kaputt - ICE bleibt in Köln stecken

Kurz vor dem Wochenende geht es für Hunderte Bahn-Reisende in Köln nicht weiter. Sie werden schließlich aus dem ICE gerettet. Was ist passiert?
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein ICE bleibt in Köln auf offener Strecke stecken. (Symbolbild)
Ein ICE bleibt in Köln auf offener Strecke stecken. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Köln

Ein ICE mit 600 Fahrgästen an Bord ist am Abend in Köln stundenlang auf offener Strecke steckengeblieben. Der Zug sei gegen das Tragseil eines Strommastes gefahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Zug konnte deshalb nicht weiterfahren - die Fahrgäste wurden aus dem ICE gebracht. Die Evakuierung sei gegen 21.30 Uhr abgeschlossen worden. Die Fahrgäste wurden demnach mit einem Bus zum Bahnhof gebracht.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Betroffen war der Zeitung "Express" zufolge die Strecke zwischen Köln Messe/Deutz und Köln-Mühlheim. Die Polizei ging von einem technischen Defekt aus. Verletzt worden sei niemand, sagte der Sprecher. Offen ist, wie lange die Strecke noch gesperrt ist.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.