Schwerer Unfall in Berlin - Was wir wissen und was nicht

In Berlin-Wedding sind Menschen durch ein Auto verletzt worden. Unter den Opfern sind auch Kinder. Was ist bisher bekannt?
dpa
. Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren.
. Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren. © Annette Riedl/dpa
Berlin

In Berlin erfasst ein Auto eine Gruppe von Menschen, einige werden verletzt, darunter drei Kinder. Was ist bisher 

Was wir wissen:

  • Geschehnis: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen.
  • Ort: Zu dem Unfall kam es in Berlin-Wedding auf der Seestraße, Ecke Nordufer.
  • Opfer: Nach Angaben von der Feuerwehr ist eine Betreuerin schwer verletzt worden. Drei Kinder sowie der Autofahrer sind demnach leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.
  • Betroffene: Weitere 14 Personen seien untersucht worden, so die Feuerwehr.
  • Zeitpunkt: Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag, laut "Bild"-Zeitung gegen 13.10 Uhr.
  • Ermittlungen: Die Polizei ermittelt aktuell zu den Hintergründen.

Was wir nicht wissen:

  • Fahrer oder Fahrerin: Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.
  • Ursache: Der Hintergrund des Unfalls war zunächst nicht klar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

