Schwerer Unfall in Berlin - Was wir wissen und was nicht

In Berlin-Wedding sind Menschen durch ein Auto verletzt worden. Unter den Opfern sind auch Kinder. Was ist bisher bekannt?

. Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren.

In Berlin erfasst ein Auto eine Gruppe von Menschen, einige werden verletzt, darunter drei Kinder. Was ist bisher

Was wir wissen:

Geschehnis: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen.

Ort: Zu dem Unfall kam es in Berlin-Wedding auf der Seestraße, Ecke Nordufer.

Opfer: Nach Angaben von der Feuerwehr ist eine Betreuerin schwer verletzt worden. Drei Kinder sowie der Autofahrer sind demnach leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Betroffene: Weitere 14 Personen seien untersucht worden, so die Feuerwehr.

Zeitpunkt: Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag, laut "Bild"-Zeitung gegen 13.10 Uhr.

Ermittlungen: Die Polizei ermittelt aktuell zu den Hintergründen.

Was wir nicht wissen:

Fahrer oder Fahrerin: Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.

Ursache: Der Hintergrund des Unfalls war zunächst nicht klar.