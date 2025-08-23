AZ-Plus

Schulbusunfall: Gut 20 Menschen in USA im Krankenhaus

Auf einer Schulbusfahrt in den USA kommt es zu einem Unfall. An Bord war das Football-Team einer Schule. Vieles ist bislang unklar.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.
Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. © Jessica Riley/KDKA-TV News/AP/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Economy/Washington

Nach einem Schulbusunfall nahe Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) sind mehr als 20 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Auch der Busfahrer sei unter den Verletzten, sagte der Polizeichef des Bezirks Economy in Beaver County, Michael O'Brien. 

Ihm zufolge war das Football-Team einer Schule der nahegelegenen Stadt Aliquippa am Samstagmorgen auf dem Weg zu einem Spiel gewesen. Der Schulbus sei zur Seite gefallen - warum war zunächst unklar. Der genaue Unfallhergang solle untersucht werden. 

Wie stark die Menschen verletzt wurden, war dem Polizeichef zunächst nicht bekannt. Neben dem Fahrer und den Football-Spielern seien zwei Erwachsene mit an Bord gewesen, sagte O'Brien.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.