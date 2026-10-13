Schlüssel nachts im Türschloss lassen? Dieser Fehler kann teuer werden

Wer nachts den Schlüssel von innen im Haustürschloss stecken lässt, schläft vermeintlich sicher. Doch dadurch können nicht nur Kosten entstehen, möglicherweise droht im Notfall auch Gefahr.

Hierzulande schließen viele Menschen nachts die Haustür nicht nur ab, sondern lassen den Schlüssel von innen stecken. Das suggeriert Sicherheit, schließlich ist die Tür verriegelt, und im Notfall muss der Schlüssel nicht gesucht werden, um die Tür aufzuschließen, sondern er steckt direkt im Schloss. Doch das Sicherheitsgefühl ist trügerisch. Außerdem können auf diese Weise hohe Kosten entstehen.

Steckender Schlüssel schützt häufig nicht vor Einbruch

Ein von innen in der Tür steckender Schlüssel erschwert Einbrecherinnen und Einbrechern nicht das Eindringen. Das Schloss lässt sich auch so aufbohren oder herausziehen. Die meisten heute verbauten Schließzylinder verfügen über eine sogenannte Not- und Gefahrenfunktion. Sie ermöglicht es, die Tür von außen mit einem zweiten Schlüssel aufzuschließen, auch wenn innen bereits ein Schlüssel steckt. Die Funktion soll verhindern, dass sich Familienmitglieder gegenseitig aussperren, und Rettungsdiensten im Notfall den Zutritt ermöglichen. Bei älteren Schlössern kann ein steckender Schlüssel aufgrund der mechanischen Sperrung des Zylinders tatsächlich einen Einbrauch erschweren.

Rettungskräfte können ausgebremst werden

Fehlt die Not- und Gefahrenfunktion, kann der innen steckende Schlüssel die Öffnung von außen mit einem zweiten Schlüssel blockieren. Das wird zu einem Problem, wenn sich Angehörige im Notfall über einen Zweitschlüssel Zugang verschaffen möchten. Sie kommen nicht rein, sondern müssen den Schlüsseldienst oder Rettungskräfte rufen. Besonders nachts kann es teuer sein, einen Schlüsseldienst zu rufen. In einem medizinischen Notfall kann es wichtig sein, dass Angehörige oder Rettungskräfte möglichst schnell Zugang zur Wohnung erhalten. Je nach Situation muss die Tür möglicherweise durch die Feuerwehr geöffnet werden. Dabei können Schäden an Tür und Schloss entstehen.

Versicherung zahlt unter Umständen nicht

Unter Umständen kann ein von innen steckender Schlüssel auch den Versicherungsschutz gefährden. Etwa bei Haustüren mit Glaseinsätzen oder angrenzenden Glasflächen. Gelingt es einem Täter, eine Scheibe in Reichweite des Schlosses einzuschlagen, könnte er versuchen, den innen steckenden Schlüssel zu erreichen und die Tür zu öffnen. Ob eine Hausratsversicherung für Einbruchschäden aufkommt, hängt von den vereinbarten Bedingungen und dem jeweiligen Schadensfall ab. Ein innen steckender Schlüssel bedeutet nicht automatisch, dass der Versicherungsschutz entfällt. Bei grober Fahrlässigkeit oder besonderen Vertragsklauseln kann die Bewertung allerdings anders ausfallen.

So vermeiden Sie unnötige Kosten

Die gute Nachricht: Mit wenigen Maßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren:

Schlüssel abziehen: Ziehen Sie den Schlüssel nach dem Abschließen ab und bewahren Sie ihn in Türnähe auf.

Schließzylinder prüfen: Ein Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion lässt sich von außen auch dann mit einem Zweitschlüssel bedienen, wenn innen ein Schlüssel steckt.

Ersatzschlüssel hinterlegen: Eine Vertrauensperson in der Nähe kann im Fall einer Aussperrung helfen.

Glasflächen berücksichtigen: Prüfen Sie, ob ein innen steckender Schlüssel durch eine eingeschlagene Scheibe erreichbar wäre. Ist das der Fall, darf er nicht stecken.

Abschließen und Schlüssel abziehen

Den Schlüssel nachts von innen im Haustürschloss stecken zu lassen, ist nicht grundsätzlich gefährlich. Je nach Tür und Schließzylinder kann es jedoch zu unnötigen Kosten, Problemen beim Zutritt oder Sicherheitsrisiken kommen. Wer die Tür abschließt, den Schlüssel abzieht und auf einen geeigneten Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion setzt, kann sich vor vielen dieser Probleme schützen. Jedoch sollten Sie Ihren Schlüssel griffbereit in Türnähe platzieren, damit Sie die Tür im Notfall schnell aufschließen können.