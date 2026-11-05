Salmonellen möglich – Drei Händler rufen Produkte zurück

Pinienkerne von Dennree, dm und Alnatura könnten mit Salmonellen belastet sein. Welche Packungen betroffen sind – und was Kunden jetzt tun sollten.

Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen rufen die Biohändler Dennree und Alnatura sowie die Drogeriemarktkette dm verschiedene Pinienkerne-Produkte zurück. Bei Denree sind zwei Chargen betroffen: 60-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.06.2027 und der Chargennummer L CA09036 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.06.2027 und der Chargennummer L CA09162. Die Ware solle nicht verzehrt werden, teilte das Unternehmen aus Töpen im Landkreis Hof mit.

Die Pinienkerne wurden bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten verkauft. Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de gelangten sie in allen Bundesländern in den Handel.

Bei dm geht es um den Artikel dmBio Pinienkerne, 60 Gramm, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen sei ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31. Mai 2027 bis einschließlich 2. Juli 2027. Der Artikel wurde den Angaben zufolge bundesweit verkauft.

Alnatura ruft vorsorglich ebenfalls Pinienkerne zurück. Betroffen seien 60-Gramm-Packungen mit MHD vom 31. Mai bis einschließlich 2. Juli 2027. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen den Alnatura Salatkerne-Mix in der 100-Gramm-Packung, der ebenfalls Pinienkerne enthält, mit MHD vom 3. Juni bis einschließlich 13. Juli 2027 zurück. In einer Probe Pinienkerne seien Salmonellen nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit. Die betroffene Ware sei bereits aus dem Verkauf genommen worden.

Verzehr kann zu Krankheitssymptomen führen

Die betroffenen Produkte sollten nicht verzehrt werden. Kunden können die Packungen bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, wie es hieß.



Salmonellen können Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber verursachen. Besonders gefährdet sind nach Unternehmensangaben Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Wer die Pinienkerne gegessen hat und Beschwerden entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und auf den Verzehr hinweisen.