Robert Habeck wird Berater bei Investmentgesellschaft

Ex-Vizekanzler Robert Habeck zieht es in die Privatwirtschaft. Ab August soll er als Senior Berater den Stadtentwicklungsinvestor Urban Partners unterstützen.

Berlin/Kopenhagen

Gut eineinhalb Jahre nach dem Bruch der Ampel-Koalition heuert Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) bei der dänischen Investmentgesellschaft Urban Partners an. Der Stadtentwicklungsinvestor mit Hauptsitz in Kopenhagen gab bekannt, dass der frühere Wirtschaftsminister ab 1. August als Senior Advisor in das Unternehmen eintreten werde.

In dieser Funktion solle Habeck helfen, die Forschungsaktivitäten des Unternehmens voranzutreiben, besonders in den Bereichen Stadtentwicklung und der Frage, wie privates Kapital den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum in schnell wachsenden städtischen Gebieten unterstützen könne. Habeck schließe sich einem Beratergremium mit Erfahrung in Stadtentwicklung an, zu dem unter anderem die beiden früheren Oberbürgermeister von Kopenhagen gehören.

"Beeindruckende Erfolgsbilanz im öffentlichen Dienst"

"Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist der Kern unserer DNA als Investor, und Dr. Habeck bringt unschätzbare Erfahrungen und eine beeindruckende Erfolgsbilanz im öffentlichen Dienst mit, die an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit und Privatwirtschaft liegen", sagte Jens Stender, Co-Chef von Urban Partners.

"In unseren Städten entscheidet sich der Erfolg der großen Transformationen unserer Zeit", wird Habeck in der Mitteilung zitiert. Wer Wohnraum, öffentlichen Raum und Infrastruktur verbessere, trage gleichzeitig zum sozialen Zusammenhalt, zu Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Stärke bei. Er freue sich, bei Urban Partners seinen Beitrag zu leisten.

Rückzug aus der Politik

Habeck hatte zum 1. September 2025 sein Bundestagsmandat niedergelegt. Für Spitzenpolitiker gilt eine Anzeigepflicht von 18 Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt, wenn sie eine Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes aufnehmen wollen. Geplante Tätigkeiten können untersagt werden, etwa wenn sie öffentlichen Interessen schaden.

Urban Partners mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 25 Milliarden Euro will mit Habeck nach eigenen Angaben auch die Geschäfte in Deutschland vorantreiben, wo das Unternehmen rund 36 Mitarbeiter in Frankfurt, München und Berlin beschäftigt. Der Investor entwickelt und managt Immobilien und legte kürzlich einen 650 Millionen Euro schweren Fonds auf, der sich auf die Umgestaltung von Brachflächen zu Stadtvierteln konzentriert. Zu den jüngsten Investitionen zählen demnach Logistikimmobilien in Ballungsräumen sowie Mehrfamilien-Mietwohnungen in Berlin, München und Hamburg.