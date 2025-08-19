AZ-Plus

Razzia im Rockermilieu in Bayern, Sachsen und Thüringen

Seit dem frühen Morgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte in drei Bundesländern.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Seit dem Morgen läuft eine Razzia im Rockermilieu.
Seit dem Morgen läuft eine Razzia im Rockermilieu. © Steffen Ittig/NEWS5/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Suhl/Leipzig

Bei einer Razzia im Rockermilieu durchsucht die Polizei seit dem frühen Morgen mehrere Objekte in Südthüringen, Bayern und Sachsen. Wie das Landeskriminalamt Thüringen mitteilte, handelt es sich um Ermittlungen im Zusammenhang mit räuberischer Erpressung. So werden unter anderem Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume in Schleusingen (Thüringen) und Leipzig (Sachsen) durchsucht. Die Durchsuchungen dienten der Sicherstellung von Beweismitteln. 

Schwerpunkt im südlichen Thüringen

Das südliche Thüringen ist nach Angaben des Landesinnenministeriums zuletzt ein Schwerpunkt von Aktivitäten im Rockermilieu gewesen. In den Regionen Erfurt, Weimar, Gera und Suhl habe es die meisten Veranstaltungen von Rocker-Gruppierungen gegeben, teilte das Innenministerium in Erfurt Ende vergangenen Jahres auf eine Kleine Anfrage im Landtag mit.

Grundsätzlich sei die Entwicklung der Rockerszene in Thüringen als unauffällig zu bewerten. In den Jahren 2023 und 2024 gab es den Angaben zufolge jeweils vier Ermittlungsverfahren, die teilweise wieder eingestellt wurden. 

Rockergruppen und einzelne Mitglieder seien neben Veranstaltungen vor allem in sozialen Netzwerken intensiv aktiv, teilte das Innenministerium mit. Ein Bedrohungspotential lasse sich daraus derzeit nicht ableiten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.