Preisknaller zum Black Friday 2026: Balkonkraftwerk mit Speicher so günstig wie nie

Ob Wohnung oder Eigenheim: So gelingt der Einstieg in die eigene Solarstromversorgung – und diese Black-Month-Angebote hält Solakon bereit.

09. November 2026 - 07:51 Uhr

Produzieren Sie mit einer Balkon-Solaranlage Ihren eigenen Strom und nutzen Sie ihn genau dann, wenn Sie ihn benötigen.

Ob Balkon in der Münchner Stadtwohnung, Dachterrasse oder Eigenheim am Stadtrand: Für eigenen Solarstrom braucht es nicht unbedingt ein großes Hausdach. Mit einem Balkonkraftwerk lässt sich Sonnenenergie auch auf kleiner Fläche nutzen. In Kombination mit einem Speicher wie dem kann der tagsüber erzeugte Solarstrom auch dann genutzt werden, wenn die Sonne längst untergegangen ist.

Wer den Einstieg plant, kann im Black Month im November besonders nutzen.

Ein Balkonkraftwerk mit Speicher speichert Ihren Solarstrom und gibt ihn ab, sobald Sie ihn brauchen – für maximalen Eigenverbrauch und Unabhängigkeit vom Stromnetz. © Solakon GmbH

Solarstrom für den eigenen Haushalt

Ein Balkonkraftwerk besteht im Wesentlichen aus Solarmodulen und einem Wechselrichter. Die Module wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um, die anschließend direkt im Haushalt genutzt werden kann. Dadurch lässt sich der Strombezug aus dem öffentlichen Netz reduzieren. Wie hoch die Ersparnis ausfällt, hängt unter anderem von der Ausrichtung und dem Standort der Module sowie vom eigenen Stromverbrauch ab.

Solakon ONE: Zukunftssichere Technologie und maximale Zuverlässigkeit – von unabhängigen Experten bestätigt. © Solakon GmbH

Gerade bei begrenztem Platz lohnt es sich, vor dem Kauf genau hinzuschauen: Wo können die Module sinnvoll angebracht werden? Wie viel Sonne erreicht den Standort? Und wann wird zu Hause am meisten Strom verbraucht?

Mit Speicher Solarstrom auch am Abend nutzen

Solarstrom entsteht vor allem tagsüber. Wer dann nicht zu Hause ist und wenig Energie verbraucht, kann einen Teil davon nicht direkt nutzen. Ein Batteriespeicher kann überschüssigen Strom aufnehmen und für später bereitstellen – etwa am Abend, wenn gekocht wird oder Beleuchtung und Unterhaltungselektronik laufen.

Statt Ihren wertvollen Solarstrom ungenutzt ins Netz zu speisen, stellt der Solakon ONE ihn Ihnen am Abend zur Verfügung. © Solakon GmbH

Einen passenden Speicher für die Kombination mit einem Balkonkraftwerk bietet Solakon mit dem an. Das System verbindet einen Batteriespeicher mit integriertem Wechselrichter. Die Grundkonfiguration bietet 2,11 Kilowattstunden Speicherkapazität und kann mit zusätzlichen Erweiterungsmodulen auf bis zu 12,66 Kilowattstunden ausgebaut werden. Über die selbst entwickelte Solakon App mit Servern in Deutschland lassen sich unter anderem die Stromerzeugung und der Speicherstatus verfolgen.

Black Month bei Solakon: Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse

Wer sich für ein Balkonkraftwerk interessiert, kann im November besonders attraktive Angebote entdecken. Das deutsche Unternehmen Solakon bietet vom 1. bis 30. November 2026 Black-Month-Angebote rund um Balkonkraftwerke und Speicher an. Besonders interessant: Den Solakon ONE Speicher gab es in diesem Jahr noch nie so günstig wie jetzt – eine gute Gelegenheit für alle, die in die eigene Solarstromversorgung einsteigen oder ihr bestehendes System erweitern möchten.

Einen Überblick über die aktuellen von Solakon gibt es online. Wer schon länger über ein Balkonkraftwerk mit Speicher nachdenkt, findet jetzt möglicherweise den passenden Zeitpunkt, um den Einstieg anzugehen.