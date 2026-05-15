Urinstein entfernen: So wird das WC wieder frisch
Toilette putzen ist eine unliebsame Arbeit. Dennoch gibt es einfache Tricks, mit denen das „stille Örtchen“ frisch und hygienisch bleibt. Mit einigen Hausmitteln wird man sogar lästigen Urinstein los. Denn nicht einmal alle WC-Reiniger schaffen es, die Ablagerungen zu entfernen.
Urinstein mit Hausmitteln entfernen: Aber was ist das eigentlich?
Urinstein sind gelblich bis braune Ablagerungen in Toiletten oder anderen Sanitäranlagen. Diese Verschmutzungen entstehen oft durch eine chemische Reaktion von Harnstoffen mit kalkhaltigem Wasser. Haushalte mit hartem Wassergrad haben also auch eher Probleme mit Urinstein.
Der Urinstein selbst ist nicht direkt gefährlich. Doch die kristalline Oberfläche bietet den geeigneten Nährboden für Bakterien und Viren, die wiederum teils gesundheitsschädlich sind, so "T-Online". Zudem kann Urinstein unangenehme Gerüche verursachen und sich tief in Oberflächen einfressen und das Material beschädigen.
Mit diesen Hausmitteln wird man Urinstein los
Essig: Essigsäure löst nicht nur die hartnäckigen Verschmutzungen, sondern wirkt auch antibakteriell und entfernt damit auch gesundheitsschädliche Bakterien.
- 300 bis 400 ml Essigessenz über die verschmutzten Stellen geben
- Die Ablagerungen mit der Klobürste bearbeiten
- 30 Minuten einwirken lassen
- Erneut mit der Klobürste über den Urinstein gehen
- Alles mit Wasser abspülen
- Falls der Urinstein noch nicht weg ist, anschließend zu Backpulver oder Natron greifen. Hartnäckigen Urinstein entfernt Essig nicht. Bei leichten Ablagerungen ist das Hausmittel eine gute Lösung.
Essig und Natron: Der Südwestdeutsche Rundfunk empfiehlt eine Mischung aus Essigessenz und Natron/Soda.
- 100 Milliliter Essigessenz und zwei bis drei Esslöffel Natron/Soda mit der Klobürste gleichmäßig verteilen. Das Natronpulver einfach etwas verteilt in die Kloschüssel streuen.
- dann das Ganze mindestens 15 bis 30 Minuten einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man die Hausmittel auch über Nacht einwirken lassen.
- Die Hausmittel bei Bedarf mit einer Toilettenbürste einarbeiten
- Heißes Wasser über die Verschmutzungen gießen
- Lässt sich der Urinstein dann nicht entfernen, wird das Verfahren mehrfach wiederholt.
Zitronensäure
- Einige Esslöffel Zitronensäure mit warmen Wasser mischen
- Die Lösung über die betroffenen Bereiche geben
- Nach etwas Einwirkzeit den Urinstein mit der Klobürste entfernen
- Der Vorteil an Zitronensäure ist der angenehme Duft, der sich im Raum verteilt
Natron
- Eine großzügige Menge Natron in die Toilette streuen
- Zehn Minuten einwirken lassen
- Heißes Wasser über das Natron gießen
- Über Nacht einwirken lassen
- Am nächsten Morgen kräftig nachspülen
Cola
- Cola enthält Phosphorsäure, die Urinstein auflösen kann
- Dafür mindestens ein Glas Cola in die Toilette schütten
- Für einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen
- Gründlich spülen
- Tipp: Frische Cola enthält noch mehr Kohlensäure, die den Effekt noch verstärkt. Kohlensäure reagiert mit Kalk zu Calciumhydrogencarbonat. Dieser Stoff ist leichter in Wasser löslich als Kalk
Gebissreiniger
- Zwei bis drei Tabletten in die Toilette geben
- Heißes Wasser hineingießen
- Über Nacht einwirken lassen
Backpulver und Salz
- Die Zutaten zu gleichen Teilen mischen und mit der Klobürste auf die entsprechenden Stellen auftragen
- Durch Schrubben wirken die Salzkristalle wie Schmirgelpapier
- Backpulver sorgt für das Lösen des Urinsteins
Sicherheitshinweise
- Schutzhandschuhe tragen; Säure kann Haut angreifen
- Ausreichend Belüften, um Reizungen von Schleimhäuten und Lunge zu vermeiden
- Aggressive Chemikalien vermeiden
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