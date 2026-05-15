Urinstein entfernen: So wird das WC wieder frisch

Hartnäckiger Urinstein bildet sich mit der Zeit in Toiletten und Sanitäranlagen. Mit diesen Hausmitteln kann man ihn entfernen.

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Kalkablagerungen und Urinstein in der Toilette lassen sich mit verschiedenen Hausmitteln entfernen.

Toilette putzen ist eine unliebsame Arbeit. Dennoch gibt es einfache Tricks, mit denen das „stille Örtchen“ frisch und hygienisch bleibt. Mit einigen Hausmitteln wird man sogar lästigen Urinstein los. Denn nicht einmal alle WC-Reiniger schaffen es, die Ablagerungen zu entfernen.

Urinstein mit Hausmitteln entfernen: Aber was ist das eigentlich?

Urinstein sind gelblich bis braune Ablagerungen in Toiletten oder anderen Sanitäranlagen. Diese Verschmutzungen entstehen oft durch eine chemische Reaktion von Harnstoffen mit kalkhaltigem Wasser. Haushalte mit hartem Wassergrad haben also auch eher Probleme mit Urinstein.

Der Urinstein selbst ist nicht direkt gefährlich. Doch die kristalline Oberfläche bietet den geeigneten Nährboden für Bakterien und Viren, die wiederum teils gesundheitsschädlich sind, so " ". Zudem kann Urinstein unangenehme Gerüche verursachen und sich tief in Oberflächen einfressen und das Material beschädigen.

Mit diesen Hausmitteln wird man Urinstein los

Essig: Essigsäure löst nicht nur die hartnäckigen Verschmutzungen, sondern wirkt auch antibakteriell und entfernt damit auch gesundheitsschädliche Bakterien.

300 bis 400 ml Essigessenz über die verschmutzten Stellen geben

Die Ablagerungen mit der Klobürste bearbeiten

30 Minuten einwirken lassen

Erneut mit der Klobürste über den Urinstein gehen

Alles mit Wasser abspülen

Falls der Urinstein noch nicht weg ist, anschließend zu Backpulver oder Natron greifen. Hartnäckigen Urinstein entfernt Essig nicht. Bei leichten Ablagerungen ist das Hausmittel eine gute Lösung.

Natron eignet sich in vielen Fällen gut als Reinigungsmittel - auch zum Entfernen von Urinstein. © Imago

Essig und Natron: Der empfiehlt eine Mischung aus Essigessenz und Natron/Soda.

100 Milliliter Essigessenz und zwei bis drei Esslöffel Natron/Soda mit der Klobürste gleichmäßig verteilen. Das Natronpulver einfach etwas verteilt in die Kloschüssel streuen.

dann das Ganze mindestens 15 bis 30 Minuten einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man die Hausmittel auch über Nacht einwirken lassen.

Die Hausmittel bei Bedarf mit einer Toilettenbürste einarbeiten

Heißes Wasser über die Verschmutzungen gießen

Lässt sich der Urinstein dann nicht entfernen, wird das Verfahren mehrfach wiederholt.

Zitronensäure

Einige Esslöffel Zitronensäure mit warmen Wasser mischen

Die Lösung über die betroffenen Bereiche geben

Nach etwas Einwirkzeit den Urinstein mit der Klobürste entfernen

Der Vorteil an Zitronensäure ist der angenehme Duft, der sich im Raum verteilt

Natron

Eine großzügige Menge Natron in die Toilette streuen

Zehn Minuten einwirken lassen

Heißes Wasser über das Natron gießen

Über Nacht einwirken lassen

Am nächsten Morgen kräftig nachspülen

Cola enthält eine Säure, die Urinstein entfernt. © Daniel Karmann/dpa

Cola

Cola enthält Phosphorsäure, die Urinstein auflösen kann

Dafür mindestens ein Glas Cola in die Toilette schütten

Für einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen

Gründlich spülen

Tipp: Frische Cola enthält noch mehr Kohlensäure, die den Effekt noch verstärkt. Kohlensäure reagiert mit Kalk zu Calciumhydrogencarbonat. Dieser Stoff ist leichter in Wasser löslich als Kalk

Gebissreiniger

Zwei bis drei Tabletten in die Toilette geben

Heißes Wasser hineingießen

Über Nacht einwirken lassen

Salz hilft zusammen mit Backpulver gegen Urinstein (Archivbild). © Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Backpulver und Salz

Die Zutaten zu gleichen Teilen mischen und mit der Klobürste auf die entsprechenden Stellen auftragen

Durch Schrubben wirken die Salzkristalle wie Schmirgelpapier

Backpulver sorgt für das Lösen des Urinsteins

Sicherheitshinweise