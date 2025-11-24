Top-Black Friday Power Deal und Gratis-Geschenk

Die Heizkosten steigen, während die Temperaturen weiter fallen. Dieser Black Friday ist die perfekte Gelegenheit, die BLUETTI-Powerstationen und Solarpanels mit bis zu 73 Prozent Rabatt zu kaufen und damit die Stromkosten mit sauberer Energie zu senken.

24. November 2025 - 13:58 Uhr

BLUETTI präsentiert Black Friday Power Deals mit Rabatten bis zu 73 Prozent und Gratis-Geschenk für die ersten 450 Käufer.

Als technologischer Vorreiter im Bereich sauberer Energie bietet moderne tragbare Powerstationen und Solargeneratoren für Heim-Backup und Outdoor-Einsatz. Durch Initiativen wie das LAAF-Programm (Lighting An African Family) macht BLUETTI nachhaltige Energie für immer mehr Menschen ohne Stromnetz verfügbar. Mit Fokus auf Innovation und Kundenbedarf vertrauen weltweit über 3,5 Millionen Nutzer in mehr als 110 Ländern auf BLUETTI.

Bis zum 1. Dezember bietet BLUETTI massive Rabatte auf tragbare Powerstationen und Heimbatterien sowie kostenlose AC300-Einheiten für die ersten 450 Käufer der neuen B500K-Batterie. © Bluetti

Bis zum 1. Dezember bietet massive Rabatte von bis zu 78 Rabatt auf tragbare Powerstationen und Heimbatterien sowie kostenlose AC300-Einheiten für die ersten 450 Käufer der neuen . Die neue B500K ermöglicht eine einfache und kostengünstige Kapazitätserweiterung für langfristige Stromreserven.

Die neue 5.120-Wh-Batterie B500K ist einfach und günstig erweiterbar und ist mit aktuellen und zukünftigen BLUETTI-Powerstationen kompatibel. © Bluetti

Neue B500K-Erweiterungsbatterie

Anstatt ein komplett neues System zu kaufen, können BLUETTI-Nutzer ihren Energiespeicher mit der neuen 5.120-Wh-Batterie einfach und günstig erweitern. Die B500K ist mit aktuellen und zukünftigen BLUETTI-Powerstationen kompatibel, darunter AC300, Apex 300, AC500, AC200L und AC200MAX. Außerdem lässt sie sich mit anderen BLUETTI-Batterien kombinieren.

In Verbindung mit dem SolarX 4K und dem Hub D1 entsteht ein eigenständiges Solarsystem mit 700 W Ausgangsleistung. Vorgebohrte Befestigungspunkte ermöglichen eine feste Installation im Haus oder Wohnmobil, alternativ kann sie mit dem Foldable Trolley 2 mobil genutzt werden.

Während der Aktion erhalten die ersten 450 Käufer einer kostenlos eine AC300 dazu. Zusammen liefert das AC300+B500K-Set 3.000 W Leistung (6.000 W Spitzenlast) und kann Kühlschränke, Heizgeräte und die meisten Haushaltsgeräte betreiben. Zum Preis von 2.199 Euro bietet es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis — nur 429 Euro pro kWh- hier lohnt sich es sich, schnell zu sein.

Ob für Urlaubsreisen oder als kurzzeitige Notstromversorgung – die Elite 200 V2 meistert alles. Trotz ihrer Power ist sie kleiner als die AC200P und spart wertvollen Platz in Transportern, Campingwagen oder Wohnungen. © Bluetti

Elite 200 V2: Beste 2-kWh-Powerstation für Wohnmobilreisen und alltägliche Backups

Ob für Urlaubsreisen oder als kurzzeitige Notstromversorgung – die meistert alles mit einer 2.073-Wh-Batterie und einem 2.600-W-Wechselrichter, der für leistungsstarke Heizgeräte auf bis zu 3.900 W hochfährt. Trotz ihrer Power ist sie 40 Prozent kleiner als die AC200P und spart wertvollen Platz in Vans oder Wohnungen.

Dank TurboBoost-Ladung erreicht sie in nur 50 Minuten 80 Prozent – ideal für schnelle Ladestopps unterwegs. Die LiFePO₄-Batterie in Automobilqualität hält über 6.000 Zyklen durch – bis zu 17 Jahre Nutzung – und arbeitet mit nur 16 dB flüsterleise. und ist vom 11. November bis 1. Dezember für 949 Euro erhältlich.

Die Elite 100 V2 bietet deutlich mehr Leistung. Mit neun vielseitigen Anschlüssen versorgt sie Kaffeemaschinen, Fernseher und Wasserkocher problemlos. Die Solarladung verdoppelt sich auf 1.000 W und lädt in 70 Minuten vollständig auf. © Bluetti

Elite 100 V2: Beste 1-kWh-Powerstation für Camping und Reisen

Als Weiterentwicklung der beliebten AC180 bietet die deutlich mehr Leistung. Sie liefert 1.800 W (2.700 W Boosterleistung) und 1.024 Wh Kapazität in einem 11,5-kg-Gehäuse – 35 Prozent kleiner und 30 Prozent leichter.

Mit neun vielseitigen Anschlüssen versorgt sie Kaffeemaschinen, Fernseher und Wasserkocher problemlos. Die Solarladung verdoppelt sich auf 1.000 W und lädt in 70 Minuten vollständig auf – perfekt für energieautarkes Camping. Langlebige 4.000 Ladezyklen, ein schneller 10-ms-UPS-Modus und eine intelligente App-Steuerung machen sie zur idealen Wahl für Camper, Van-Lifer und Outdoor-Fans. Der Angebotspreis von 499 Euro gilt vom 11. November bis 1. Dezember.

Die vielseitige Apex 300 passt sich wie ein Chamäleon an verschiedene Anforderungen zu Hause und unterwegs an. © Bluetti

Apex 300: Flexibelste Powerstation für Heim-Backup und netzunabhängiges Wohnen

Die vielseitige passt sich wie ein Chamäleon an verschiedene Anforderungen zu Hause und unterwegs an. Mit einer Ausgangsleistung von 3.840 W und einer Startkapazität von 2.764,8 Wh lässt sie sich auf bis zu 54 kWh und 11,52 kW erweitern – ideal für die gesamte Hausversorgung.

Im "Time-of-Use-Modus" kann günstiger Netzstrom gespeichert werden, um die Energiekosten zu senken. Sie lädt per Steckdose extrem schnell – 0 Prozent bis 100 Prozent in 65 Minuten – und verbraucht mit nur 20 W im Standby so wenig wie keine andere. In Kombination mit SolarX 4K und Hub D1 wird sie zu einem hocheffizienten Solarset, das bis zu 19,2 kW Solarleistung für Off-Grid-Haushalte erfasst. Der Sonderpreis von 1.699 Euro gilt vom 11. November bis 1. Dezember.

Die 4,3-kg-leichte Elite 30 V2 bietet 288 Wh Kapazität und bleibt dabei leicht genug für den Einhand-Transport und ist perfekt für minimalistisches Camping. © Bluetti

Elite 30 V2: Beste Einsteiger-Powerstation für UPS und Outdoor-Aktivitäten

Zum Schutz von Gaming-Laptops oder für minimalistisches Camping ist die 4,3-kg-leichte kaum zu schlagen. Sie bietet 288 Wh Kapazität und bleibt dabei leicht genug für den Einhand-Transport. Die 600-W-Leistung (1.500-W-Spitzenlast) reicht für Smartphones, Konsolen, kleine Ventilatoren oder Mini-Kühlschränke auf kurzen Trips.

Als technologischer Vorreiter im Bereich sauberer Energie bietet BLUETTI moderne tragbare Powerstationen und Solargeneratoren für Heim-Backup und Outdoor-Einsatz. © Bluetti

Die 10-ms-USV sorgt dafür, dass Computer und empfindliche Geräte bei Stromausfällen online bleiben. Mit acht Lademethoden ist sie vom Home-Office bis zum Campingplatz vielseitig einsetzbar. Vom 11. November bis 1. Dezember für 199 Euro erhältlich. Neu sind auch Farbvarianten in Grün und Grau zum Preis von 204 Euro.

Ob Home Office oder Campingplatz - mit den Powerstationen von BLUETTI sind Sie jederzeit gut und günstig mit Strom versorgt. © Bluetti

Weitere BLUETTI-Rabatte und Sparaktionen zum Black Friday

Neben den großen Angeboten für Powerstationen bietet auch Flash-Sales, exklusive Vorteile, dreifache BLUETTI-Punkte und ein Glücksrad mit Chancen auf tolle Preise. Zusätzlich können Käufer mit dem Code BLUETTIABEND weitere 5 Prozent sparen.

Weitere Informationen unter