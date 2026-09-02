Spülmaschinen-Tab löst sich nicht auf? Diese sieben Fehler passieren (fast) jedem

Spülmaschinen-Tabs sollen dabei helfen, dass dreckiges Geschirr sauber wird. Doch wenn sie sich nicht richtig auflösen, bleibt Schmutz zurück. Dies kann verschiedene Gründe haben.

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Manchmal kann es vorkommen, dass sich der Geschirrspültab nicht auflöst, Gründe dafür kann es viele geben.

Spülmaschinen sind eine wundervolle Erfindung. Dreckiges Geschirr hineinstellen, Spülmaschinen-Tab dazu, Programm auswählen, Maschine starten und am Ende sind Teller, Tassen und Co. wieder schön sauber.

Ab und zu kommt es allerdings vor, dass nach Ende des Spülprogramms das Geschirr nicht richtig sauber ist. Meist hat sich dann der Spülmaschinen-Tab gar nicht oder nicht vollständig aufgelöst und so seine Reinigungskraft nicht entfaltet. Dafür kann es verschiedene Gründe geben.

Spülmaschinen-Tab hat sich nicht aufgelöst? Das können die Gründe sein