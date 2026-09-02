Spülmaschinen-Tab löst sich nicht auf? Diese sieben Fehler passieren (fast) jedem
Spülmaschinen sind eine wundervolle Erfindung. Dreckiges Geschirr hineinstellen, Spülmaschinen-Tab dazu, Programm auswählen, Maschine starten und am Ende sind Teller, Tassen und Co. wieder schön sauber.
Ab und zu kommt es allerdings vor, dass nach Ende des Spülprogramms das Geschirr nicht richtig sauber ist. Meist hat sich dann der Spülmaschinen-Tab gar nicht oder nicht vollständig aufgelöst und so seine Reinigungskraft nicht entfaltet. Dafür kann es verschiedene Gründe geben.
Spülmaschinen-Tab hat sich nicht aufgelöst? Das können die Gründe sein
- Man hat das falsche Spülprogramm gewählt. Für manche Reinigungstabs sind Kurz- oder Sparprogramme wegen ihrer geringen Temperaturen nicht geeignet. Läuft die Maschine zu kurz oder ist das Wasser nicht heiß genug, kann es sein, dass sich die Tabs nicht richtig auflösen.
- Man hat vergessen, den Spülmaschinen-Tab aus seiner Plastikfolie zu nehmen. Mittlerweile gibt es aber auch schon Reinigungstabs, die man samt auflösender Folie in die Kammer legen kann.
- Wird die Spülmaschine falsch oder zu voll beladen, kann es vorkommen, dass sich das Spülmittelfach nicht vollständig öffnet, der Tab nicht herausfallen und sich damit auch nicht richtig auflösen kann.
- Der Tab liegt falsch im Spülmittelfach. Er muss immer flach in die Kammer eingelegt werden, anderenfalls kommt es vor, dass er sich darin verkantet und nicht herausfallen und vollständig auflösen kann.
- Zum Auflösen benötigt der Tab ausreichend Wasser. Sind nun die Sprüharme durch Essensreste verstopft und es kann dadurch nicht genug Wasser in die Spülmaschine gelangen, kann sich auch der beste Spülmaschinen-Tab nicht auflösen. In diesem Fall müssen die Sprüharme aus der Maschine geschraubt und gründlich gereinigt werden.
- Man sollte stets darauf achten, dass die Spülmaschine ausreichend Wasser zieht. Sollte dies nicht der Fall sein, dann kann dies daran liegen, dass entweder der Wasserschlauch geknickt, der Wasserhahn nicht vollständig aufgedreht oder die Siebe verstopft sind. In diesem Fall den Knick im Schlauch entfernen, die Siebe reinigen oder den Wasserhahn vollständig aufdrehen.
- Zu guter Letzt kann es auch sein, dass die Heizung der Spülmaschine defekt ist und daher das Wasser nicht richtig aufgeheizt werden kann. Bei zu kaltem Wasser kann sich der Tab dann nicht richtig auflösen. Sollte dieser Fall eingetreten sein, dann sollte man dieses Problem jedoch nicht selbst lösen, sondern dies von einem Fachmann oder dem Kundendienst reparieren lassen.
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