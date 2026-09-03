Hilfe, Silberfische! So werden Sie die ungebetenen Gäste wieder los
Etwa 70 bis 100 Eier legt ein weiblicher Silberfisch (Lepisma saccharina) in seinem Nest ab. Wer also ein kleines Silberfischchen durch die eigene Badewanne huschen sieht, wird wahrscheinlich weitere Exemplaren bewirten.
Besonders wohl fühlen sich die kleinen Urinsekten, die schon seit 300 Millionen Jahren auf unserer Erde wandeln, in warmen, feuchten und dunklen Umgebungen. Bevorzugt machen sie es sich in Fugen, Spalten und in der Nähe von Möbeln gemütlich.
Diesen Nutzen haben Silberfische für den Menschen
Denn die Tierchen, die bis zu acht Jahre alt werden können, ernähren sich hauptsächlich Zucker und Stärke, wie sie in Hautschuppen, Haaren, Hausstaubmilben und Schimmelpilzen vorkommen. Auch Staub und Krümel sind willkommene Nahrung für die Sechsbeiner.
Silberfische sind keine Schädlinge und völlig harmlos. Tatsächlich können sie sogar von Nutzen für uns sein. Weil sie sich an Orten mit einer Luftfeuchtigkeit von über 70 Prozent besonders wohlfühlen, sind sie ein Indiz für (zu) feuchtes Raumklima, so das Verbraucherportal "Chip.de". Außerdem könne ihre Anwesenheit auf gute Hygiene hinweisen.
Eine große Anzahl von Silberfischen will jedoch vermutlich niemand bei sich Zuhause finden. Um Silberfische loszuwerden, sollte man nach ihrem Nest suchen.
Wo die kleinen Silberfische zu finden sind
Typische Verstecke für die ungebetenen und nachtaktiven Hausbelagerer sind:
- Badezimmer: insbesondere in Badewannen, Waschbeckenunterschränken sowie in Fugen und Fließen
- Keller: in dunklen Ecken, mit hoher Luftfeuchtigkeit, Spalten und Ritzen fühlen sie sich ebenfalls wohl
- Küche: hinter oder unter Kühlschränken, am Herd oder bei Mülleimern
- Schlafzimmer: unter Teppichen oder in Schränken mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Waschküche: bei Waschmaschinen und Trocknern
- Wohnzimmer: hinter Tapeten, unter Möbeln oder in Bücherregalen, wenn es dort feucht und warm ist
Wenn man die Fischchen aufgespürt hat, gibt es einfache Hausmittel, um sie einzufangen, freizulassen oder loszuwerden.
Diese Hausmittel helfen gegen Silberfische
Silberfische mögen stärkehaltige Stoffe. Gekochte Kartoffeln sind daher eine gute Möglichkeit, um die Tierchen anzulocken, wie "Focus online" berichtete. Dafür wird zunächst eine Kartoffel halbiert und ausgehöhlt. Über Nacht legt man sie dann auf ein Stück Papier. Bis zum nächsten Morgen sollten sich die nachtaktiven Silberfische darauf gesammelt haben und können einfach aus der Wohnung gebracht werden.
Auch mit Honig kann man sie auf dieselbe Weise anlocken. Dafür bestreicht man ein Backpapier mit der klebrigen Substanz und legt dieses über Nacht aus.
Richtige Prävention ist wichtig
Auch um zu verhindern, dass es sich Silberfische überhaupt erst im Wohnraum gemütlich machen, gibt es Methoden:
- Lavendel, Gurken oder Zitronen wirken abschreckend auf Silberfische
- Das richtige Raumklima: In Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit fühlen sich Silberfische nicht wohl
- Vorsicht bei Abflüssen: Regelmäßiges Durchspülen von Abflüssen hilft, um die Tierchen abzuhalten, denn dort halten sie sich gern auf
- Spalten, Ritzen und Fugen sollte man verschließen
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