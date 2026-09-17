Häufige Fehler: Was auf keinen Fall in die Gelbe Tonne darf

Die Gelbe Tonne oder der Gelbe Sack – sie steht bei den meisten von uns vor der Tür oder im Hinterhof. Und doch herrscht oft Unsicherheit: Was darf rein, was nicht? Dabei ist richtiges Trennen ziemlich einfach. Ein Überblick.

Nicht alles aus Plastik gehört automatisch in die Gelbe Tonne. (Symbolbild)

In Deutschland landen jedes Jahr rund 2,5 Millionen Tonnen Verpackungsmüll in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack. Wer richtig trennt, sorgt dafür, dass daraus neue Produkte entstehen können – und hilft ganz nebenbei, die Umwelt zu schonen und Emissionen zu sparen.

Was gehört in die Gelbe Tonne?

Die Grundregel lautet: Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen, die nicht aus Papier oder Glas bestehen, gehören in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Dazu zählen beispielsweise:

Joghurtbecher und Eisverpackungen

Plastikflaschen von Reinigungs- und Körperpflegeprodukten, auch Zahnpastatuben

Plastikschalen von Wurst oder Käse

Alufolie, Kronkorken und Konservendosen

Getränkekartons (z. B. Tetra Paks)

Plastiktüten oder -folien

Styroporverpackungen

Verbundstoffe

Wichtig ist, dass die Verpackungen restentleert sind – ein Ausspülen ist jedoch nicht erforderlich. Zudem sollten verschiedene Materialien voneinander getrennt werden, etwa indem der Aluminiumdeckel vom Joghurtbecher entfernt wird. Übrigens: Zwischen der Gelben Tonne und dem Gelben Sack gibt’s keinen Unterschied.

Was auf keinen Fall in die Gelbe Tonne gehört

Ein großer Fehler, den die meisten machen: Nicht alles, was aus Plastik oder Metall ist, darf in die Gelbe Tonne. Hier einige Dinge, die Sie in Zukunft lieber nicht in die Gelbe Tonne werfen sollten:

Glasflaschen

Batterien und Akkus

Spielzeug, Zahnbürsten, Küchenhelfer

Elektrogeräte, CDs oder DVDs sowie Schallplatten

Spraydosen mit Restinhalt

Reinigungsmittel mit Gefahrensymbol, Druckgasbehälter

Keramik und Porzellan

Verschmutztes Styropor

Gartenabfälle wie Blumentöpfe (außer Pflanztöpfe direkt um Wurzelballen)

Kleidung, Schuhe und Windeln

Tapetenreste und Gummi

Das gilt es beim Entsorgen in der Gelben Tonne zu beachten

Trennen Sie verschiedene Verpackungsbestandteile voneinander – etwa den Aludeckel vom Joghurtbecher. Nur so können die Sortieranlagen die Materialien korrekt erkennen und verarbeiten. Falten Sie Getränkekartons wie Tetra Paks vor dem Einwurf platzsparend zusammen. Bei sogenannten "Lass-mich-dran"-Deckeln, die fest mit Flaschen oder Kartons verbunden sind, darf die Verpackung vollständig in die Gelbe Tonne – diese sind für das Recycling entsprechend gekennzeichnet. Auch bei Käse- oder Wurstverpackungen gilt: Die Folienabdeckung sollte vor dem Entsorgen vollständig entfernt werden, da Becher und Deckel häufig aus unterschiedlichen Kunststoffen bestehen.

In anderen Städten ein gewohntes Bild: Gelbe Säcke, Gelbe Tonnen. © IMAGO/CHROMORANGE

Was gehört nicht in die Gelbe Tonne – obwohl es so aussieht?

Nicht alles, was nach Verpackung aussieht, darf automatisch in die Gelbe Tonne. Manche Produkte aus Kunststoff oder Metall sind keine Verpackungen – und gehören daher nicht hinein. Auch bei Styropor gibt es Einschränkungen: In einigen Regionen darf es nur in haushaltsüblichen Mengen über die Gelbe Tonne entsorgt werden. Gerade nach Feiertagen oder Umzügen lohnt sich ein Blick auf die Vorgaben des örtlichen Entsorgers – viele bieten für größere Mengen auch spezielle Sammelsäcke gegen Gebühr an.

Nur mit Grünem Punkt? Nein, nicht nur

Auch wenn der Grüne Punkt ein bekanntes Symbol für recyclingfähige Verpackungen ist – entscheidend ist nicht das Logo, sondern das Material. Die Gelbe Tonne ist Teil des sogenannten Dualen Systems, bei dem Hersteller für die Entsorgung bestimmter Verpackungen mitverantwortlich sind. Dort gehören sämtliche restentleerte Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien hinein – unabhängig vom Symbol.