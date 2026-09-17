Grippe, Erkältung, Bakterienlast: So schützen Sie sich in Bus und Bahn

Wer viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kennt es: Fast immer schnieft jemand in ein Taschentuch, irgendwo wird gehustet und genießt. Schnell stellt sich die Frage nach der Ansteckungsgefahr. Aber wie schützt man sich am besten?

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In Zügen, Bussen und Bahnen kann es schnell voll werden. Wie man sich vor Infektionen schützen kann.

Die meisten Keime sind harmlos oder sogar nützlich. Doch es gibt auch Krankmacher unter ihnen. Erreger werden über Wasser, die Luft, Berührungen oder Lebensmittel übertragen. Wenn in Bussen und Bahnen besonders viele Menschen unterwegs sind, besteht die Gefahr, sich bei anderen Passagieren anzustecken.

Bei einer Tröpfcheninfektion gelangen Erreger beim Niesen, Husten und sogar Sprechen in die Luft. Wer sie einatmet, kann krank werden.

Fahren mit Bus und Bahn: So schützen Sie sich vor Erregern

Bei Kontaktinfektion, auch Schmierinfektion genannt, vollzieht sich die Ansteckung meist über eine Kette von Berührungen. Der Erreger kann von Mensch zu Mensch oder über berührte Gegenstände übertragen werden. Laut " " werden so vor allem Durchfall auslösende Noroviren oder Rotaviren übertragen. Besonders viele Erreger findet man auf Tür- und Haltegriffen, Geländern, Wasserhähnen und Toilettenspülungen.

Problematisch wird es, wenn sich Menschen häufig mit den Händen ins Gesicht fassen, denn so gelangen Erreger über Kontakt mit der Augen-, Mund- oder Nasenschleimhaut in den Körper. Daher sollte man möglichst vermeiden, sich und anderen mit den Händen ins Gesicht zu fassen.

Gegen Erreger wappnen kann man sich durch:

Regelmäßiges Händewaschen

Flüssigseife oder Desinfektionsmittel eignen sich gut für unterwegs

Mit Symptomen sollte man lieber zu Hause bleiben

Wenn möglich, regelmäßig lüften

Eine gute Handhygiene ist als Schutzmaßnahme wichtig. Durch gründliches Händewaschen lässt sich die Ansteckung reduzieren. Man sollte sich grundsätzlich die Hände waschen…

Nach dem Toilettengang

Nach Gartenarbeit

Nach dem Nase putzen

Nach dem Kontakt mit Tieren

Nach dem Spielen (bei Kindern)

Immer, wenn man von draußen ins Haus kommt

Nach und während des Kochens (vor allem bei der Verarbeitung von Fleisch und Fisch)

Vor dem Essen

Das gilt insbesondere bei einer akuten Erkrankung. Das Desinfizieren der Hände ist laut "BZ" im Gegensatz zum regelmäßigen Händewaschen bei gesunden Menschen nicht nach jeder Fahrt mit Bus und Bahn notwendig.

Dennoch empfiehlt sich das Mitnehmen von feuchten Handreinigungstüchern, Fläschchen mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel für zwischendurch, wenn kein Wasser und Seife vorhanden sind. Viele Desinfektionsmittel eignen sich auch für die Reinigung von Flächen.

Knigge für Kranke

Wer bereits krank ist, sollte sich hingegen vor der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Hände desinfizieren und unter Umständen einen Mundschutz tragen, um das Erkrankungsrisiko für andere Passagiere zu verringern.

Besonders Kinder fassen oft Dinge und Oberflächen an, auf denen Viren sitzen. Besonderes nach der U-Bahn oder vor dem Essen sollen aber auch Erwachsene immer gründlich die Hände waschen. © Imago/Tetra Images

Das Beachten der Erkältungsetikette hilft auch dabei: Beim Niesen und Husten die Armbeuge nutzen, wenn kein Taschentuch vorhanden, genügend Abstand zu anderen Fahrgästen halten oder sich wegdrehen und benutzte Taschentücher idealerweise in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen.

So wäscht man sich richtig die Hände