Fast der gesamte Freistaat Bayern wurde vom Robert Koch-Institut zum FSME-Risikogebiet erklärt. Die Krankheit kann schwere Folgen nach sich ziehen. Umso wichtiger ist es, sich richtig zu schützen.

Im Jahr 2024 waren 686 FSME-Erkrankungen gemeldet worden – die zweithöchste Zahl seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001. (Archivbild)

Aktuell sind 95 von insgesamt 96 Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat Bayern als Risikogebiete für die Hirnhautentzündung FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) eingestuft. Damit ist der gesamte Freistaat gefährdet. Lediglich die Stadt Schweinfurt wurde vom Robert Koch-Institut (RKI) nicht zum Risikogebiet erklärt.

. Wenn eine bestimmte Zahl von Erkrankungen bezogen auf die Bevölkerungszahl überschritten wird, wird das Gebiet zur Risikozone erklärt. Besonders Süddeutschland ist betroffen. Laut dem werden rund 85 Prozent der Fälle aus Bayern und Baden-Württemberg gemeldet.

FSME-Impfung empfohlen: Zecken wegen der milden Temperaturen bereits jetzt unterwegs

FSME ist eine Viruserkrankung, die durch Zeckenbisse übertragen wird. Besonders bei Erwachsenen können schwere Verläufe bleibende neurologische Schäden wie Kopfschmerzen oder sogar Lähmungen verursachen. Etwa jede 100. Erkrankung führt laut RKI zum Tod. Bis zu 30 Prozent aller Infektionen sind mit Beschwerden verbunden.

Bereits jetzt sind die fiesen kleinen Blutsauger aufgrund der milden Temperaturen unterwegs. Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) warb erneut für die Schutzimpfung gegen FSME. Das Virus kann laut Gerlach schwere Entzündungen von Gehirn und Hirnhäuten verursachen. Um sich für die diesjährige Zeckensaison wirksam zu schützen, sollten ungeimpfte Personen jetzt mit der Impfserie beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gerlach fügte hinzu: "Im vergangenen Jahr wurden in Bayern 282 FSME-Erkrankungen gemeldet. Das sind zwar weniger als 2024 mit 312 Fällen – aber es bleibt der zweithöchste Wert seit Einführung der Meldepflicht. Das zeigt, wie wichtig ein vollständiger Impfschutz gegen FSME ist."

Judith Gerlach warnt vor der Gefahr von Zeckenbissen (Archivfoto). © Peter Kneffel/dpa

Um einen vollständigen Impfschutz zu garantieren, seien drei Impfungen innerhalb eines Jahres notwendig. "Die Impfquoten in Bayern sind insgesamt noch zu niedrig. So besitzen nur rund ein Fünftel der Erwachsenen einen aktuellen FSME-Impfschutz", warnte Bayerns Gesundheitsministerin. Bei den Kindern ergibt sich ein etwas besseres Bild: Im Rahmen der Einschulungsuntersuchung zum Schuljahr 2023/24 wiesen 42 Prozent der bayerischen Einschulungskinder eine abgeschlossene Grundimmunisierung auf.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung für Personen, die in Risikogebieten mit Zecken in Kontakt kommen könnten – also insbesondere auch für Menschen im Freistaat.

Wann sollte man sich gegen FSME impfen lassen?

Beim Hausarzt kann man sich über einen Impfschutz informieren. Die Impfung ist in Risikogebieten und für alle, die in Risikogebiete reisen, eine Kassenleistung. "Die FSME-Impfung macht zu jeder Jahreszeit Sinn. Zecken gibt es zwar vorwiegend im Sommer, aber man kann durch die Impfung einen mehrere Jahre andauernden Schutz erreichen. Die Impfsaison gegen FSME ist wirklich das ganze Jahr", erklärte dem Bayerischen Rundfunk.

Bayerns Gesundheits- und Präventionsministerin Judith Gerlach empfiehlt, sich gegen FSME impfen zu lassen. © Tobias Hase/dpa

Wie oft sollte man sich impfen lassen?

Für einen vollständigen Impfschutz sind drei Impfungen nötig. Nach der ersten Impfung findet laut RKI die zweite Impfung etwa zwei bis zwölf Wochen später statt. Die dritte Impfung erfolgt fünf bis 12 Monate nach der 2. Impfung. Der Impfschutz hält dann mindestens drei Jahre. Nach dreifacher Impfung spricht das RKI von einem vollständigen Impfschutz bei 99 Prozent der Geimpften.

Zecken treiben sich nicht nur in Wäldern und auf Wiesen herum – sondern überall, wo es Pflanzen gibt. © IMAGO/Christian Ohde

Alle drei Jahre empfiehlt die STIKO eine Auffrischungsimpfung, damit der Impfschutz nicht verloren geht. Ab einem Alter von 50 beziehungsweise 60 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) reicht eine Auffrischung alle fünf Jahre.

Was können Zecken noch für Krankheiten übertragen?

Zecken können neben dem Virus auch Bakterien übertragen. Diese können Lyme-Borreliose verursachen. Die Erkrankung mit den Bakterien tritt häufiger auf als FSME. Gegen diese Infektionskrankheit schützt keine Impfung; sie kann aber mit Antibiotika gut therapiert werden. Borreliose ist meist erkennbar an einer ringförmigen Rötung um die Zeckenstichstelle.

Im Jahr 2025 wurden, dem Bayerischen Gesundheitsministerium zufolge, rund 5.500 Fälle von Borreliose Jahr in Bayern gemeldet und damit deutlich mehr als 2024 mit knapp 4.100 Fällen.

Zecken stechen in die Haut und verankern sich darin. FSME kann direkt beim Einstich an den Menschen übertragen werden. © Olga52/Shutterstock.com

Anders als bei Borreliose, bei der es mehrere Stunden dauern kann, bis die Bakterien in die Blutbahn des Menschen gelangen, kann FSME bereits beim Einstich übertragen werden, wie der berichtete.

Die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Borreliose erhöht sich mit der Dauer des Saugens der Zecke, weshalb diese schnell entfernt werden sollte. Zudem sollte die Hautstelle für die nächsten Tage und Wochen beobachtet werden.

Das sind die Symptome von FSME

Nicht alle Erkrankungen mit FSME zeigen Symptome, laut dem Bayerischen Rundfunk verlaufen rund 70 Prozent der Infektionen symptomfrei.

Bei einer Infektion mit Symptomen verläuft FSME oft in zwei Phasen: Ein bis zwei Wochen nach dem Zeckenstich treten zunächst grippeähnliche Symptome auf. Dazu zählen Gliederschmerzen, Fieber und Kopfschmerzen, gelegentlich auch Magen- und Darmbeschwerden. Oftmals klingen Symptome der FSME erstmal ab, bevor sie nach einer Pause von bis zu einer Woche oder mehr erneut zunehmen. Dann können hohes Fieber, Lichtempfindlichkeit, starken Kopfschmerzen, Lähmungen oder Sprachstörungen auftreten.

Je nachdem, welche Bereiche des zentralen Nervensystems das Virus befällt, unterscheiden sich die Symptome. Auch Hirnhautentzündungen oder Entzündungen des Hirn- oder Rückenmarkgewebes sind möglich. Ärzte können nur die Symptome der FSME behandeln, weshalb sie zur Vorbeugung durch Impfung raten.

Laut StMGP kommt es meist auch nach schweren Verläufen zur vollständigen Heilung. Doch auch Spätfolgen wie anhaltende Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen und Anfallsleiden können bestehen bleiben. Etwa ein Prozent der FSME-Fälle kann tödlich verlaufen.

Gut zu wissen

Die häufigste Zecke in Deutschland ist der Gemeine Holzbock.

Zecken sind ab 5 Grad Celsius aktiv

Es gibt sie überall, wo es Pflanzen gibt, also auch in der Stadt

Erkrankte sind nicht ansteckend

Zecken befinden sich meist im hohen Gras und warten auf einen Wirt. Um sich vor ihnen zu schützen, sollte man lange Hosen und langärmlige Shirts tragen. © Pfizer Deutschland GmbH/dpa

Was tun, um einen Zeckenbiss zu vermeiden?