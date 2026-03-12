Egal ob Terrasse, Gartenweg oder Hofeinfahrt: Zwischen den Pflastersteinen bildet sich häufig Unkraut. Glücklicherweise gibt es zahlreiche Methoden, um dem unerwünschten Gewächs an den Kragen zu gehen – die AZ gibt Ihnen einige Tipps an die Hand.

Unkraut zwischen den Pflastersteinen ist kein schöner Anblick. Die AZ gibt Ihnen einige Tipps, wie Sie dem unerwünschten Gewächs zu Leibe rücken können.

Nicht nur im Gemüsebeet oder Rasen breitet sich Unkraut aus. Auch zwischen den Steinplatten der Terrasse oder der Hofeinfahrt bahnt sich das Grünzeug seinen Weg. Mit diesen Tipps entfernen Sie das ungeliebte Gewächs im Handumdrehen.

Unkraut entfernen: Mit diesen Tipps gelingt es

Unkraut zwischen Pflastersteinen entfernen: Auskratzen per Hand

Das Auskratzen von Unkraut zwischen Steinplatten mit einem Fugenkratzer ist der klassische Weg. Diese Methode ist sehr effektiv und zugleich umweltschonend. © imago

Der klassische Weg, um das Unkraut zwischen den Pflastersteinen loszuwerden, ist das händische Auskratzen mit einem Fugenkratzer, den man in jedem gut sortierten Baumarkt bekommt. Diese Methode ist sehr effektiv, schützt die Umwelt, geht aber auch ganz schön ins Kreuz. Rückenschonender geht es, wenn man mit einem Fugenkratzer mit integrierter Teleskopstange arbeitet. Diese lässt sich auf die notwendige Länge einstellen und schon kann man das Unkraut auskratzen auch wunderbar im Stehen erledigen.

So geht man bei dieser Methode vor:

Da sich nasses Unkraut leichter als trockenes entfernen lässt, sollte man es am besten auskratzen, nachdem es geregnet hat oder die Fugen reichlich mit einem Schlauch bewässert wurden.

Das entfernte Unkraut zusammenharken und dann in die Müll- oder Biotonne geben. Entsorgt man es auf dem Kompost, können sich die Unkrautsamen schnell wieder im Garten verteilen.

Elektrischer Fugenreiniger beseitigt Unkraut

Eine deutlich rückenschonendere Alternative ist der elektrische Fugenreiniger. Dieser bietet sich vor allem an, wenn große Flächen vom Unkraut befreit werden sollen. Aber Vorsicht: Der elektrische Fugenreiniger eignet sich nicht für alle Arten von Steinplatten. Daher sollte man sich vor dem Kauf oder der Leihe unbedingt informieren, sonst könnte es zu unschönen Kratzern auf den Steinplatten kommen.

Tipp gegen Unkraut: Mit Hochdruck arbeiten

Auch mit einem Hochdruckreiniger lässt sich Unkraut aus den Fugen entfernen. © imago

Mit einem Hochdruckreiniger bekommt man nicht nur stark verschmutzte Flächen wieder sauber, sondern kann auch effizient Plattenfugen von Unkraut befreien. Aber wie schon beim elektrischen Fugenreiniger sollte man hier vor der Nutzung abklären, ob die betroffenen Steinplatten das auch abhaben können.

So geht man bei dieser Methode vor:

Hochdruckreiniger an den Gartenschlauch anschließen

Nun den Wasserstrahl direkt auf die Fuge mit dem Unkraut richten

Sobald das Unkraut entfernt ist, die Fuge mit Sand füllen

Wer keinen Hochdruckreiniger besitzt, kann diesen auch gegen eine Gebühr im Baumarkt ausleihen.

Unkraut entfernen mit dem Unkrautbrenner

Es besteht auch die Möglichkeit, Unkraut zwischen den Fliesen mit einem Gasbrenner oder einem elektrischen Unkrautbrenner zu entfernen. Da aber die Wurzeln nicht erreicht werden, kann das Unkraut wieder nachwachsen. © imago

Bei dieser Methode wird dem Unkraut mit Hitze zu Leibe gerückt. Beim Einsatz eines Unkrautbrenners wird das Unkraut durch enorme Hitze samt Wurzel verbrannt. Um Schäden an den Steinplatten zu vermeiden, sollte vorab geklärt werden, inwieweit diese hitzebeständig sind. Zudem gilt besondere Vorsicht, um sich nicht zu verletzten oder andere Gegenstände in Brand zu setzen.

So geht man bei dieser Methode vor:

Bevor man mit dem Unkrautbrenner beginnt, Gegenstände wie Blumentöpfe, andere Pflanzen oder Gartenmöbel aus der unmittelbaren Umgebung zur Seite räumen.

Den Brenner nun auf die Fugen richten und das Unkraut dazwischen verbrennen

Umweltschonende Methode: Kochendes Wasser

Eine umweltschonende und äußerst effektive Methode ist es, Unkraut mit kochendem Wasser zu überschütten. Dadurch stirbt die Wurzel samt Samen ab.

So geht man bei dieser Methode vor:

Kochendes Wasser vorsichtig über das Unkraut in den Fugen schütten und dann trocknen lassen

Abgekühltes Unkraut dann aus den Fugen herausziehen und in die Müll- oder Biotonne werfen

Finger weg von chemischer Keule und Hausmitteln

Keinesfalls sollte man zu chemischen Herbiziden oder Hausmitteln wie Essig und Salz greifen, um Unkraut zu entfernen. Die Anwendung von Salzlösung zur Unkrautbekämpfung ist sogar verboten. Laut Pflanzenschutzgesetz § 6 darf Salz auf gar keinen Fall zur Beseitigung von Unkraut auf Gehwegen, Terrassen oder Zufahrten eingesetzt werden. Zuwiderhandlungen werden mit Bußgeldern geahndet.

Auch von speziellen Unkrautvernichtern für Pflastersteine sollte man die Finger lassen. Selbst wenn es sich dabei um biologische Lösungen handelt, sind diese Mittel laut Pflanzenschutzgesetz verboten. Verwendet man sie dennoch, kann ein hohes Bußgeld die Folge sein.

Wie lässt sich Unkraut vermeiden?

Um dem Unkraut bereits im Voraus den Garaus zu machen, gibt es zwei einfache Methoden: