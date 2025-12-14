Labberige Chips? Mit diesem Trick werden sie wieder schön knusprig

So kross und knusprig sie sein mögen, wenn man die Tüte frisch öffnet, so labberig und weich werden sie, wenn man sie zu lange offen rumliegen lässt. Doch wegwerfen muss man den Snack deswegen nicht gleich. Denn mit einem simplen Trick werden sie binnen weniger Minuten wieder schön knackig.

Kartoffelchips gibt es in vielen Formen, Farben und Geschmäckern, eines haben sie allerdings gemeinsam: zu lange an der Luft werden sie weich und labberig.

Man kennt es von Geburtstags- und Silvesterpartys oder vom gemeinsamen Spiele- oder Filmabend. Es wird reichlich getrunken und geknabbert, aber oftmals werden dann doch nicht alle Chips aufgegessen.

Lässt man diese nun in der offenen Tüte bis zum nächsten Morgen einfach so liegen, kann es sein, dass die Chips, die am Vorabend noch so richtig schön kross waren, plötzlich total weich und labberig sind.

Wegschmeißen muss man die Tüte dann aber nicht gleich, denn mit einem ganz simplen Trick sind die Chips in wenigen Minuten wieder schön knusprig.

So werden weiche Chips blitzschnell wieder knusprig

Wie das geht, hat Hauswirtschaftsexpertin Elke Sommer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk verraten: "Sind die Chips in einer geöffneten Packung weich und labbrig geworden, können Sie diese einfach im Backofen drei Minuten bei 180 Grad oder in der Mikrowelle für 30 Sekunden aufbacken. Dadurch verlieren die Chips Flüssigkeit und sind danach wieder kross.“

Und das Beste an diesem Trick, er ist nicht nur leicht und schnell, sondern funktioniert auch bei anderen Knabbersachen wie Crackern, Erdnussflips, Salzstangen und Popcorn.

Darum werden Chips nach einer Weile weich

Doch warum werden Chips und Co. eigentlich so weich, sobald die länger in einer offenen Tüte herumliegen? Beim Produktionsvorgang wird Chips und all den anderen Snack komplett die Feuchtigkeit entzogen. Dies führt dazu, dass die Chips, wenn die Tüte frisch geöffnet wird, noch so schön kross und knusperig sind.

Öffnet man nun die Tüte, dann wird dadurch das Vakuum der Packung zerstört. Dadurch können die Chips der Umgebungsluft Feuchtigkeit entziehen und stark dehydrieren. Ergebnis: Sie werden labberig und verlieren an Biss.

Chips werden vor dem vakuumieren Feuchtigkeit entzogen, daher sind sie frisch geöffnet so knackig. Liegt die geöffnete Tüte zu lange herum, werden die Chips durch die Feuchtigkeit in der Luft wieder weich. © IMAGO

Wie kann man verhindern, dass Chips weich werden?

Um zu verhindern, dass Chips labberig werden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man isst sie alle auf (manchmal kann man einfach nicht damit aufhören, bis dann wirklich die ganze Tüte leer ist) oder man greift auf diese Hilfsmittel zurück:

Verpackungsclip

Vorratsdose mit Deckel

Zip-Tüte

Bei allen drei Hilfsmittel ist es wichtig, dass die Chips so verpackt werden, dass keine neue Luft herankommen kann.

Was man noch mit labberigen Chips machen kann

Waren die Chips doch schon zu weit und bekommen trotz Mikrowelle oder Backofen nicht mehr den richtigen Biss, muss man sie dennoch nicht gleich wegwerfen. Man kann sie auch in einem Plastikbeutel zerbröseln z. B. mit einem Nudelholz oder einer Pfanne und diese Chipsbrösel dann als Panade für das nächste Schnitzel verwenden.