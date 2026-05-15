Unser Gehirn ist hungrig nach Energie – und reagiert sensibel auf alles, was wir essen. Wer auf die richtigen Lebensmittel setzt, kann Konzentration und Gedächtnis gezielt stärken.

Manche Lebensmittel sind besser fürs Gehirn und die Konzentration als andere. (Symbolbild)

Nicht jedes Lebensmittel tut unserem Körper gleich gut. Während manche Produkte das Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt oder Krebs steigern, gibt es andere, die uns mental stärken und das Gehirn aktiv unterstützen. Wer sich ausgewogen ernährt, lebt nicht nur gesünder, sondern auch länger – und das zahlt sich in jedem Alter aus. Selbst im höheren Lebensalter kann ein bewusster Lebensstil noch viel bewirken.

Genauso wie zu viel Zucker unserem Körper auf Dauer schadet, gibt es auch Lebensmittel, von denen unser Gehirn profitiert – und die deshalb regelmäßig auf dem Speiseplan stehen sollten.

Das fand heraus, dass sich das Gehirn durch den häufigen Konsum fett- und zuckerreicher Lebensmittel regelrecht umprogrammiert. Das Belohnungssystem wird so beeinflusst, dass Menschen ungesunde Produkte bevorzugen – selbst wenn sie es eigentlich besser wissen. Dieses erlernte Verlangen macht es umso schwerer, gesunde Entscheidungen zu treffen.

Zu viel Zucker schadet dem Gehirn

Ein erhöhter Blutzuckerspiegel wirken sich direkt auf das Gehirn aus – und somit auch auf seine Funktion. Wenn sich durch Zuckerablagerungen die Blutgefäße verändern, kann das einzelne Hirnareale schlechter versorgen – ein möglicher Auslöser für Demenz oder Schlaganfälle. Eine zeigt: Auch unabhängig vom Blutzuckerspiegel kann eine zuckerarme Ernährung die geistige Leistungsfähigkeit auf Dauer positiv beeinflussen.

Obwohl es nur etwa zwei Prozent unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht unser Gehirn rund 20 Prozent unserer Tagesenergie. Und die kann es nur bekommen, wenn es kontinuierlich mit den richtigen Nährstoffen und Vitaminen gefüttert wird.

Die in Eiweiß enthaltenen Aminosäuren sind unverzichtbar für den Zellstoffwechsel und die Bildung von Neurotransmittern – also Botenstoffen, die Informationen zwischen den Nervenzellen übertragen. Gute Eiweißquellen sind unter anderem Fisch, Geflügel, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse.

Diese Nährstoffe braucht das Gehirn

Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse liefern dem Gehirn Glukose – seine wichtigste Energiequelle – ohne starke Blutzuckerschwankungen.

aus Vollkorn, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse liefern dem Gehirn Glukose – seine wichtigste Energiequelle – ohne starke Blutzuckerschwankungen. Proteine aus Eiern, Fisch, Hühnchen, Milchprodukten oder pflanzlichen Quellen wie Linsen beinhalten Aminosäuren für Botenstoffe (Neurotransmitter) und den Zellstoffwechsel.

aus Eiern, Fisch, Hühnchen, Milchprodukten oder pflanzlichen Quellen wie Linsen beinhalten Aminosäuren für und den Zellstoffwechsel. Omega-3-Fettsäuren , etwa aus Lachs, Makrele, Leinöl oder Walnüssen, unterstützen die Reizweiterleitung im Nervensystem und wirken entzündungshemmend.

, etwa aus Lachs, Makrele, Leinöl oder Walnüssen, unterstützen die Reizweiterleitung im Nervensystem und wirken entzündungshemmend. Vitamine B und D sind essenziell für Nerven- und Gehirnfunktionen. Ein Mangel kann mit Konzentrationsproblemen, Gedächtnisschwäche und sogar depressiven Verstimmungen einhergehen.

sind essenziell für Nerven- und Gehirnfunktionen. Ein Mangel kann mit Konzentrationsproblemen, Gedächtnisschwäche und sogar depressiven Verstimmungen einhergehen. Magnesium hilft bei der Reizübertragung und ist wichtig für Lernen und Gedächtnis. Eisen sorgt für den Sauerstofftransport ins Gehirn.

Hülsenfrüchte und Nüsse sind wichtige Proteinquellen für Veganer. © Antonina Vlasova/Shutterstock.com

Das sind die besten Lebensmittel fürs Gehirn

Joghurt und Hüttenkäse: Reich an Eiweiß und probiotischen Bakterien – gut für den Darm und damit indirekt auch für das Gehirn.

Reich an Eiweiß und probiotischen Bakterien – gut für den Darm und damit indirekt auch für das Gehirn. Nüsse, Samen und Beeren: Ideale Snacks mit gesunden Fetten, Ballaststoffen und Antioxidantien.

Ideale Snacks mit gesunden Fetten, Ballaststoffen und Antioxidantien. Grünes Blattgemüse: Grünes Blattgemüse ist ein echtes Superfood fürs Gehirn und liefert Vitamin K und Folsäure. Spinat, Grünkohl, Rucola oder Frühlingsmischungen sind nicht nur vitaminreich, sondern laut Ernährungsexperten auch besonders förderlich für die mentale Gesundheit. Wer seinem Kopf etwas Gutes tun will, sollte täglich vier bis sechs Tassen davon in den Speiseplan einbauen – ob als Salat, Smoothie oder nährstoffreiches Pesto.

Grünes Blattgemüse ist ein echtes Superfood fürs Gehirn und liefert Vitamin K und Folsäure. Spinat, Grünkohl, Rucola oder Frühlingsmischungen sind nicht nur vitaminreich, sondern laut Ernährungsexperten auch besonders förderlich für die mentale Gesundheit. Wer seinem Kopf etwas Gutes tun will, sollte täglich vier bis sechs Tassen davon in den Speiseplan einbauen – ob als Salat, Smoothie oder nährstoffreiches Pesto. Dunkle Schokolade: Enthält Flavanole, die die Konzentration fördern können. Am besten mit hohem Kakaoanteil (ab 70 Prozent).

Enthält Flavanole, die die Konzentration fördern können. Am besten mit hohem Kakaoanteil (ab 70 Prozent). Frische Kräuter: Petersilie, Basilikum & Co. bringen Aroma, Vitamine und Mineralstoffe.

Nüsse sind ballaststoffreich und helfen bei der Bekämpfung von Sodbrennen. © IMAGO

So halten Sie Ihr Gehirn fit

Um das Gehirn auf Trab zu halten, ist es ebenfalls wichtig, ausreichend zu trinken. Schon bei leichtem Wassermangel kann die Gehirnleistung abnehmen. Jeder Mensch sollte über den Tag hinweg mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen, idealerweise Wasser oder ungesüßten Tee.

Übrigens: Gehirn und Darm sind enger miteinander verbunden, als viele denken. Die Gesundheit des Darms ist deshalb ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Eine gesunde Verdauung unterstützt die Produktion wichtiger Botenstoffe wie Serotonin. Eine ausgewogene Ernährung zahlt sich also doppelt aus.