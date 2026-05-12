Diesen Schein werden Sie nicht mehr vergessen

Wer kennt es nicht: Hemd, Jacke oder Tasche? Fahrzeugpapiere gehen schnell verloren. Doch der neue digitale Fahrzeugschein bleibt auf dem Smartphone.

Künftig können Sie Ihren Fahrzeugschein über das Handy abrufen.

Wo ist mein Fahrzeugschein?

Mathias trägt ihn im Hemd, Gaby in der Brieftasche und Paula in der Handtasche. Künftig haben ihn alle digital in der i-Kfz-App auf dem Handy.

Mathias ist es schon zweimal passiert: Er kam mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle – und suchte vergebens. Sein Fahrzeugschein lag zu Hause. Verwarnungsgeld: Zehn Euro.

"Ich habe den Schein immer vorne in meiner Hemdtasche", erzählt der 61-jährige Brandenburger. Das Problem dabei: Er muss beim Umziehen stets daran denken, auch das Stück Papier mitzunehmen. "Der Schein ist auch schon einmal in die falsche Jacke gerutscht. Und wenn ich ein T-Shirt trage, ist die Frage: Wo stecke ich den Schein heute rein?"

Handy statt Hemd: digitaler Fahrzeugschein in der i-Kfz-App

Für Mathias und Millionen andere hat das Bundesministerium für Verkehr eine praktische Lösung geschaffen: Die i-Kfz-App speichert Fahrzeugscheine auf dem Handy – einfach, sicher und immer griffbereit. Der ist seit November 2025 in ganz Deutschland gültig. Mathias, der als Software-Entwickler arbeitet, freut sich: "Ich finde, alle Dokumente gehören aufs Handy."

Der digitale Fahrzeugschein

ergänzt die "Zulassungsbescheinigung Teil 1" auf Papier,

ist für alle Fahrzeuge verfügbar, vom Motorrad bis zum Traktor,

gilt unabhängig vom Baujahr, auch für Gebrauchtwagen.

Nie verlieren oder vergessen: Der Fahrzeugschein bleibt auf dem Handy

Wie transportieren andere Autofahrende ihren Fahrzeugschein? Gaby trägt ihre Autopapiere in einer eigenen schwarzen Brieftasche. "Damit sie nicht weg sind, wenn ich mal mein Portemonnaie verliere", sagt die 71-Jährige, die Teilzeit als Teamassistentin im Büro arbeitet.

Der Fahrzeugschein lässt sich nach dem einmaligen herunterladen in der App ohne Internet öffnen. © djd/BMV

In ihrer Auto-Brieftasche verwahrt Gaby neben dem Fahrzeug- auch den Führerschein und die Mitgliedskarte eines Automobilclubs. Den findet sie praktisch, weil er auch ohne dauerhafte Internetverbindung funktioniert. "Ich habe kein mobiles Internet und nutze nur WLAN", sagt Gaby. Autofahrende müssen den Schein nur einmal in ihre App laden und können ihn immer öffnen – sogar, wenn das Handy im "Flugmodus" ist.

Digitaler Fahrzeugschein: funktioniert unabhängig vom Baujahr

Den auf dem Handy findet auch Paula praktisch. Die 31-Jährige studiert Medizin in Dresden und fährt mit Wohnmobil Roko zu Musikfestivals. Der Papierschein ist dann in Paulas Handtasche. "Aber ich habe immer Schiss, dass er herausfällt, weil ich schusselig bin."

Auch für ein 30 Jahre altes Wohnmobil kan man sich einene digitalen Fahrzeugschein holen. © djd/BMV

Auch für das 30 Jahre alte Wohnmobil kann sich Paula einen holen. Für sie "praktisch", denn: "Mein Handy verliere ich nie."

Fahrzeugschein digital: per Online-Ausweis oder QR-Code

So bekommen Sie den digitalen Fahrzeugschein:

Laden Sie die i-Kfz-App kostenlos auf Ihr Smartphone.

Halten Sie Ihr Kfz-Kennzeichen bereit.

Identifizieren Sie sich mit Online-Personalausweis und PIN.

Oder: Fügen Sie den Fahrzeugschein über einen QR-Code hinzu, den Ihnen die Kfz-Zulassungsstelle ausgestellt hat.

Mehr Infos zum digitalen Fahrzeugschein finden Sie .