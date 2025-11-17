Das beste Internet: Warum sich Glasfaser für jeden lohnt

Egal ob Single oder Großfamilie: Glasfaser-Internet ist die erste Wahl. Der schnelle Anschluss ist zukunftssicher – und Sie können Geld und Nerven sparen.

17. November 2025 - 13:50 Uhr

Wir sind immer mehr online. Dafür brauchen wir das beste Internet: Glasfaser.

Nachmittags im Wohnzimmer: Die Kinder streamen Serien, der Vater spielt am Laptop, während die Mutter im Arbeitszimmer eine Videokonferenz führt. Plötzlich stockt das Bild, die Stimmen verzerren sich – der alte DSL-Anschluss ist überlastet. Die Lösung? Glasfaser. Mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bringt sie Daten direkt ins Haus und macht Ihren Internetanschluss fit für die kommenden Jahrzehnte.

Singles und Familien: Für wen lohnt sich Glasfaser?

Kurz gesagt: Ein Glasfaseranschluss lohnt sich für alle Haushalte.

Studien und Prognosen: Unsere Datennutzung steigt rapide. © djd/Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

Familien und WGs profitieren von ruckelfreiem Internet auf vielen Geräten gleichzeitig.

Berufstätige im Homeoffice genießen stabile Videokonferenzen und schnellen Upload großer Dateien.

Hauseigentümer und Vermieter werten mit Glasfaser ihre Immobilie auf. Sehr positiv für den Verkauf oder später für die Erben.

Datenvolumen: Unser Bedarf wächst rasant

Digitale Anwendungen prägen unseren Alltag immer stärker. Damit steigt auch der Datenverbrauch: 2018 lag der Durchschnitt bei 112 Gigabyte pro Haushalt und Monat, 2024 waren es bereits 322. Bis 2030 könnte sich der Verbrauch verdoppeln oder sogar vervierfachen – angetrieben durch Künstliche Intelligenz, hochauflösendes Video-Streaming, Online-Spiele und Telemedizin.

DSL-Kupferleitungen und TV-Kabel : Sie bremsen, wenn viele Geräte gleichzeitig online sind, und verlieren Leistung mit der Entfernung. Glasfaser hingegen liefert konstant hohe Geschwindigkeiten, auch dann, wenn Ihre Wohnung weit vom nächsten Verteilerkasten entfernt ist.

Kupferleitungen stoßen heute an ihre Grenzen. © djd/Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

Schnelles Glasfaser-Internet ist nützlich und nicht teuer

Wer Glasfaser zu Hause hat, kann von neuesten Technologien profitieren:

Telemedizin bringt Fachärzte per Video ins Wohnzimmer – ohne Bildaussetzer.

Smart Home steuert Licht, Heizung und Sicherheitssysteme in Echtzeit.

Künstliche Intelligenz analysiert Daten blitzschnell und wird zum Teil des Alltags.

Video-Streaming in noch höherer Bildauflösung: Fernseher in 8K-Qualität sind bereits auf dem Markt.

Wir senden und empfangen immer größere Datenmengen über das Internet. © djd/Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

Während des Glasfaserausbaus in Ihrer Straße übernehmen Anbieter oft die Anschlusskosten. Wer später einsteigt, zahlt als Eigentümer schnell 800 bis 2.500 Euro. , wenn der Vermieter früh zustimmt. Einmal verlegt, hält die Leitung jahrzehntelang – und spart künftig notwendige Bauarbeiten.

Noch unsicher? Fragen Sie den Glasfaser-Bot!

Glasfaser ist schnell, stabil, störungsarm – und bereit für alles, was die digitale Zukunft bringt. Wenn Sie noch zweifeln, klicken Sie – ein offizielles Angebot des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. Und wenn Sie darüber hinaus Fragen haben: Nutzen Sie den smarten Chatbot auf der Website und schildern Sie ihm gern Ihr Anliegen!

Ihre Glasfaser-Vorteile auf einen Blick: