Black Friday 2026 – der ideale Zeitpunkt, um sich nach einer tragbaren Powerstation umzusehen, sei es als Notstromversorgung bei Stromausfällen oder für Camping-Abenteuer abseits des Stromnetzes.

23. November 2026 - 07:59 Uhr

Ob Home Office oder Campingplatz - mit den Powerstationen von BLUETTI sind Sie jederzeit gut und günstig mit Strom versorgt.

Angesichts der großen Auswahl stellt sich die Frage: Welche Powerstation ist ihr Geld wirklich wert? Dieser Ratgeber hilft Ihnen dabei, die passende mobile Stromversorgungslösung zu finden, ohne für Funktionen zu bezahlen, die Sie letztendlich gar nicht benötigen.

Für die Stromversorgung vor Ort oder die Integration in ein Wohnmobil mit mobilen Stromstationen: BLUETTI bietet Lösungen angepasst an Ihre Bedürfnisse. © Bluetti

Worauf Sie bei der Auswahl einer tragbaren Powerstation achten sollten

Lassen Sie sich nicht von zusätzlichen Komfortfunktionen wie integrierten Ambientebeleuchtungen ablenken, sondern konzentrieren Sie sich auf drei entscheidende Kriterien:

Kapazität (Wattstunden): Sie gibt an, wie viel Energie gespeichert werden kann. Eine höhere Kapazität ermöglicht eine längere Betriebsdauer, bringt jedoch auch mehr Gewicht und höhere Kosten mit sich. Berechnen Sie den Gesamtleistungsbedarf Ihrer Geräte und die gewünschte Laufzeit. Berücksichtigen Sie dabei auch Energieverluste bei der Stromumwandlung.

Ausgangsleistung (Watt): Sie bestimmt, welche Elektrogeräte Sie mit der Powerstation betreiben können. Achten Sie sowohl auf die Nenn-Dauerleistung als auch auf den erforderlichen Anlaufstrom beziehungsweise die Anlaufleistung von Geräten mit Elektromotor, beispielsweise Kühlschränken.

Lademöglichkeiten und Erweiterbarkeit: Überlegen Sie, ob Sie Ihre Powerstation über eine Steckdose, Solarmodule oder die Bordsteckdose Ihres Fahrzeugs aufladen möchten. Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Energiebedarf künftig steigt, sollten Sie ein Stromversorgungssystem wählen, das mit zusätzlichen Akkus oder Ladezubehör erweitert werden kann.

Die Elite 100 V2 bietet deutlich mehr Leistung. Mit neun vielseitigen Anschlüssen versorgt sie Kaffeemaschinen, Fernseher und Wasserkocher problemlos. © Bluetti

Die passende Powerstation für Ihren individuellen Bedarf finden

Die beste tragbare Powerstation muss nicht zwangsläufig alle Anforderungen perfekt erfüllen. Entscheidend ist vielmehr, dass sie Ihre alltäglichen Herausforderungen bei der Stromversorgung zuverlässig löst. Überlegen Sie zunächst, welche Geräte Sie mit Strom versorgen müssen und wie lange diese in Betrieb bleiben sollen.

Erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl für drei typische Anwendungsszenarien ankommt:

Tragbare Powerstation für tägliche Notstromversorgung und Outdoor-Beleuchtung: Wenn der Strom mitten im Arbeitstag ausfällt, benötigen Sie hauptsächlich einen Laptop, einen WLAN-Router und ein paar Lampen (ca. 100–300 W), was einen Verbrauch von unter 1 kWh für ein paar Stunden ergibt. Wichtiger ist jedoch ein nahtloser Übergang, der Ihren Laptop auch mitten in einem Meeting mit Strom versorgt.

Der Betriebsmodus des UPS Modus schaltet sich in weniger als 10 Millisekunden ein. Mit einer Kapazität von 1.024 Wh und einer Leistung von 1.800 W bietet die Powerstation genügend Platz für einen kleinen Kühlschrank. Mit nur ca. 11,5 Kilogramm ist sie zudem leicht zu transportieren und wird von einem PV200-Solarpanel aufgeladen, wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Bei längeren Aufenthalten ist flexibles Laden unerlässlich; hierfür geeignet ist der BLUETTI Elite 300. © Bluetti

Tragbare Powerstation für Wohnmobile und Camping

Auf einer Küstenreise zum Beispiel benötigen Sie einen 12-V-Kühlschrank, Lampen, eine Wasserpumpe und eventuell einen Wasserkocher. Das entspricht etwa 1–2 kWh pro Tag oder rund drei kWh für einen komfortablen Wochenendtrip.

Bei längeren Aufenthalten ist flexibles Laden unerlässlich. bietet 3 kWh Energie und verfügt über einen 12-V/30-A-Gleichstromanschluss für all Ihre Campingausrüstung. Sie können es mit dem PV350 or PV500 Solarpanel aufladen oder Sie nutzen die Option mit dem Ladegerät für bis zu 13-mal schnelleres Laden während der Fahrt.

Der BLUETTI Apex 300 liefert 3.840 W, kurzzeitig bis zu 7.680 W für große Werkzeuge und die Stromversorgung vor Ort. Alternativ lässt sich das Gerät auch in einem Wohnmobil mit landwirtschaftlichen Geräten integrieren. © Bluetti

Hochleistungs- und netzunabhängige Lösung

Dauerhaftes Camping oder ein ländliches Projekt erforden andere Lösungen. Sägen, Schleifmaschinen und Pumpen können 1.500–3.000 W verbrauchen und beim Anlaufen kurzzeitig mehr.

Der liefert 3.840 W, kurzzeitig bis zu 7.680 W für große Werkzeuge und die Stromversorgung vor Ort. Alternativ lässt sich das Gerät auch in einem Wohnmobil mit landwirtschaftlichen Geräten integrieren.

Steigt Ihr Bedarf, können Sie die Kapazität von 2,76 kWh auf 19 kWh für netzunabhängige Tage mit einem SORA 500 Solarpanel für Strom vor Ort erweitern oder Sie integrieren die Lösung in ein Wohnmobil-System mit dem Ladegerät Nr. zwei und einem Gleichstrom-Verteiler.

Als technologischer Vorreiter im Bereich sauberer Energie bietet BLUETTI moderne tragbare Powerstationen und Solargeneratoren für Heim-Backup und Outdoor-Einsatz. © Bluetti

Balkon-Solar für Wohnungen

Die meisten Mieterinnen und Mieter haben kein eigenes Dach, können aber trotzdem Solarenergie über ihren Balkon nutzen. Der ist ein Plug-and-Play-Balkon-Solarspeichersystem, das kein Bohren und keinen Elektriker benötigt und die in Europa geltende Einspeisebegrenzung von 800 W einhält.

Mit dem BLUETTI Balco 260 kann Solarenergie über den Balkon genutzt werden. © Bluetti

Er speichert 2,56 kWh, lässt sich auf 15 kWh erweitern und nimmt bis zu 2.400 W PV-Leistung auf, sodass Solarenergie, die tagsüber erzeugt wird, abends genutzt werden kann, um Energiekosten zu senken.

Für Nutzer bereits vorhandener tragbarer Powerstations verwandelt der Balco Transfer Hub ihre Stationen in ein netzkonformes Balkon-Stromsystem, ohne die Mobilität zu beeinträchtigen.

Für die Stromversorgung vor Ort oder die Integration in ein Wohnmobil mit mobilen Stromstationen: bietet Lösungen angepasst an Ihre Bedürfnisse.

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