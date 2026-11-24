Raider heißt jetzt Twix - und das schon seit 35 Jahren. 2026 feiert der bekannte Schokoriegel seinen 50. Geburtstag in Deutschland. Auch zahlreiche andere Kultprodukte haben im Laufe der Jahre ihren Namen geändert. Doch nicht immer ging die Rechnung der Hersteller auf.

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Twix, Capri-Sun, Happy Meal und Fairy - diese und viele andere bekannte Marken hießen früher anders.

Wer in den 1980er-Jahren einen Schokoriegel kaufte, griff vielleicht zu Raider, trank dazu eine Capri-Sonne und freute sich später über eine Junior-Tüte von McDonald's. Alle drei Produkte gibt es weiterhin – allerdings unter anderen Namen. Häufig steckt dahinter derselbe Gedanke: Unternehmen wollen ihre Marken weltweit vereinheitlichen oder ihnen ein moderneres Image geben.

Raider wird Twix: Der wohl berühmteste Namenswechsel

Kaum eine Produktumbenennung ist so tief im Gedächtnis verankert wie diese. 1976 kam der Schokoriegel mit Keks, Karamell und Schokolade als Raider nach Deutschland. 1991 machte Hersteller Mars daraus Twix, um den Namen international zu vereinheitlichen. Der Werbespruch "Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix" wurde zum geflügelten Wort.

2026 feiert der Riegel seinen 50. Geburtstag auf dem deutschen Markt, produziert wird der Schokoriegel in diversen Varianten im niederrheinischen Viersen. Den ursprünglichen Namen Raider hat Mars trotzdem nicht völlig aufgegeben. Immer wieder bringt das Unternehmen limitierte Retro-Editionen heraus.

Capri-Sonne wird zu Capri-Sun, Dextro Energen zu Dextro Energy

Der silberne Trinkbeutel mit Strohhalm von Capri-Sonne gehört für viele zu den Kindheitserinnerungen. Doch seit 2017 steht auf der Verpackung nicht mehr Capri-Sonne, sondern Capri-Sun. Der Hersteller wollte den Namen weltweit angleichen. International war die englische Bezeichnung längst etabliert.

Die kleinen Traubenzucker-Täfelchen Dextro Energen haben Generationen von Schülern und Sportlern begleitet. Seit 1935 wurden sie unter diesem Namen angeboten; im Jahr 2002 wurde daraus Dextro Energy. Auch hier war die internationale Vermarktung ausschlaggebend. Statt des fast schon medizinisch klingenden Namens Energen setzt der Hersteller seitdem auf das englische Wort für Energie.

Junior-Tüte wird Happy Meal

Für viele Kinder der 1980er- und 1990er-Jahre war die Junior-Tüte von McDonald's etwas Besonderes. Das Kindermenü mit Spielzeug kam 1988 nach Deutschland. Seit 1999 wird es auch hierzulande unter dem internationalen Namen Happy Meal verkauft.

Der Inhalt hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach verändert. Das Grundprinzip ist jedoch geblieben: ein speziell zusammengestelltes Menü für Kinder, bei dem eine kleine Überraschung dazugehört.

Calgonit wird Finish

Wer früher Geschirrspülmaschinen-Tabs kaufte, kannte die Marke Calgonit. Heute heißt sie Finish. Hersteller Reckitt Benckiser begann 2008 mit der Umstellung und vereinheitlichte den Namen bis 2010.

Der neue Markenname passte besser zur internationalen Vermarktung, während Calgonit aus den deutschen Supermarktregalen verschwand. Mit dem ähnlich klingenden Wasserenthärter Calgon sollte man die Marke übrigens nicht verwechseln.

Fairy wird Dawn – und dann wieder Fairy

Dass eine Umbenennung auch scheitern kann, beweist das Spülmittel Fairy. Anfang der 1990er-Jahre wurde es durch die Fernsehwerbung mit den spanischen Dörfern Villarriba und Villabajo berühmt. Während im einen Dorf dank Fairy schon gefeiert wurde, musste im anderen noch gespült werden.

Im Jahr 2000 ersetzte Hersteller Procter & Gamble den Namen Fairy in Deutschland durch Dawn. Doch die Kunden reagierten wenig begeistert und nahmen den neuen Namen nicht an. Bereits 2003 kehrte der Hersteller zum vertrauten Fairy zurück. Ein seltenes Beispiel dafür, dass sich ein Unternehmen bei der Namenswahl korrigieren musste.

Neue Sendernamen: Premiere wird Sky, DSF wird Sport1

Nicht nur im Supermarktregal, auch im Fernsehen verschwanden bekannte Namen. Wer früher Bundesliga oder Kinofilme im Pay-TV sehen wollte, nutzte Premiere. Im Juli 2009 wurde daraus Sky. Der Bezahlsender wollte mit veränderten Programmpaketen und einer neuen Markenidentität einen Neustart schaffen.

Ein Jahr später verschwand auch das Deutsche Sportfernsehen (DSF) vom Bildschirm. Der 1993 gestartete Sender heißt seit April 2010 Sport1. Damit sollte das Fernsehprogramm enger mit dem bereits bestehenden Onlineportal Sport1 zusammenrücken.

Twitter wird X: Der radikalste Namenswechsel

Einen besonders einschneidenden Imagewechsel gab es 2023 beim Kurznachrichtendienst Twitter. Nach der Übernahme durch Elon Musk wurde aus Twitter die Plattform X. Der berühmte blaue Vogel verschwand aus dem Logo und wurde durch ein schlichtes X ersetzt.

Anders als bei Twix oder Capri-Sun ging es nicht nur um einen international einheitlichen Namen. Musk wollte die Plattform grundlegend verändern und zu einer vielseitigen Anwendung ausbauen. Trotzdem sprechen viele Nutzer weiterhin von Twitter und vom "Twittern", das es als Verb sogar in den Duden geschafft hat.

Warum verschwinden bekannte Markennamen?

Ob Schokoriegel, Spülmittel oder Fernsehsender: Häufig wollen Unternehmen weltweit einheitliche Marken aufbauen; manchmal soll ein neuer Name einen strategischen Neuanfang signalisieren.

Doch Fairy zeigt, dass eine starke Marke nicht beliebig austauschbar ist. Ein bekannter Name weckt Vertrauen und Erinnerungen. Das weiß offenbar auch Mars, wenn das Unternehmen immer wieder den alten Namen Raider aufleben lässt. Denn manchmal bleibt ein Markenname im Kopf, auch wenn er längst nicht mehr auf der Verpackung steht.