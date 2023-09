Portal warnt vor bestimmten Käse-Sorten aus Sachsen

Ein sächsischer Käsehersteller ruft dem Portal "Lebensmittelwarnung.de" zufolge diverse Käsesorten zurück. In der zur Herstellung genutzten Salzlake seien Kolibakterien nachgewiesen worden, die zu Durchfallerkrankungen führen können, berichtete das Portal am Dienstag. In seltenen Fällen könne es - vor allem bei Kleinkindern - zu einem akuten Nierenversagen kommen. Betroffen seien Verbraucher in Sachsen und Bayern.

26. September 2023 - 18:19 Uhr | dpa

Die im Text genannte Ware wurde zurückgerufen. © ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration

Erfurt Bei dem Käse handelt es sich um größere Verpackungseinheiten der Mobilen Käserei Achim Uhl im sächsischen Stollberg. Das Portal verwies darauf, dass die betroffenen Käse abweichend vom Hersteller auch von anderen Vermarktern mit abweichenden Bezeichnungen vertrieben worden sein könnte. Die Identifizierung solle daher über das Identifikationskennzeichen DE SN 10682 EG erfolgen.