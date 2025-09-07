AZ-Plus

Polizei: Drei Verletzte bei Teil-Einsturz von Supermarktdach

Etwa zwei Dutzend Menschen sind in einem Supermarkt, als plötzlich Teile der Decke herunterkommen. Wie es dazu kam, ist noch offen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Dachkonstruktion ist auch auf den Kassenbereich gestürzt.
Die Dachkonstruktion ist auch auf den Kassenbereich gestürzt. © Freiwillige Feuerwehr Lauchringen/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Lauchringen

Beim Einsturz von Teilen eines Supermarktdachs im Süden von Baden-Württemberg sind nach aktuellen Informationen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Drei Frauen erlitten Verletzungen, eine davon schwere. Sie sei noch im Krankenhaus. Bei den verletzten Frauen handle es sich um Kunden des Marktes. Die Opfer seien 20, 52 und 57 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die Polizei von vier Verletzten gesprochen.

Anteilnahme des Unternehmens 

Die Rewe Group sprach den Verletzten und allen Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Markt befanden ihre Anteilnahme aus. "Wir denken in diesen Stunden besonders an sie. Die Sicherheit unserer Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität. Wir unterstützen die zuständigen Behörden und Einsatzkräfte vollumfänglich bei der Aufklärung des Vorfalls", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. 

Weitere Informationen würden folgen, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

Erhebliche Schäden im Markt

Durch den Teileinsturz des Satteldaches kam es zu erheblichen Schäden
an dem Gebäude. Es sei einsturzgefährdet. Teile des Marktes stünden 
unter Wasser. Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt.

 Eine Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Eine Ursache sei noch nicht bekannt und werde weiter ermittelt. Das Gebäude in Lauchringen ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze wurde gesichert. 

Während des laufenden Betriebes kam es am späten Samstagnachmittag innerhalb von wenigen Sekunden zu einem Teileinsturz des Satteldaches im Bereich der Kassen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich 26 Personen in dem Markt auf - Kunden und Personal. Rettungskräfte wurden der Polizei zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt gerufen. Das Gebäude wurde geräumt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.