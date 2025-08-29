Pflaumenkuchen mit lockerem Rührteig
Audio von Carbonatix
Der Pflaumenkuchen mit Rührteig gehört zu den beliebtesten Obstkuchen der deutschen Küche. Die Kombination aus saftigem Obst und lockerem Teig macht ihn zum idealen Begleiter für die Kaffeetafel.
Zutaten (für einen Kuchen)
- 1 kg reife Pflaumen
- 250 g Mehl (Type 405)
- 180 g weiche Butter
- 150 g Zucker
- 3 Eier
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 2 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 80 ml Milch
- 1 TL Zimt
- 2 EL Semmelbrösel
- 2 EL Mandelblättchen
- Puderzucker zum Bestäuben
- Butter und Mehl für die Form
Kochutensilien: Springform (26 cm), Handrührgerät, Rührschüssel, Teigschaber, scharfes Messer, Schneidebrett, Sieb, Messbecher
Zubereitung (70 Minuten)
- Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Springform mit Butter einfetten und mit Mehl ausstreuen. Die Pflaumen waschen, trockentupfen und halbieren. Die Steine entfernen und die Hälften beiseitelegen.
- Die weiche Butter mit dem Zucker und Vanillezucker in einer Rührschüssel aufschlagen. Die Masse cremig rühren. Die Eier nacheinander zugeben und einrühren.
- Das Mehl mit dem Backpulver und einer Prise Salz mischen. Die Mehlmischung abwechselnd mit der Milch zur Butter-Ei-Masse geben. Alles zu einem glatten Teig verrühren.
- Den Teig in die vorbereitete Springform füllen und gleichmäßig verstreichen. Die Oberfläche mit Semmelbröseln bestreuen. Die Pflaumenhälften mit der Schnittfläche nach oben dicht nebeneinander auf den Teig legen. Dabei in kreisförmigen Reihen von außen nach innen arbeiten.
- Den Zimt über die Pflaumen streuen und die Mandelblättchen darauf verteilen. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen 45-50 Minuten backen. Die Stäbchenprobe zeigt, ob der Kuchen durchgebacken ist: Ein eingestochenes Holzstäbchen sollte sauber herauskommen.
- Den fertigen Kuchen circa 10 Minuten in der Form abkühlen lassen. Anschließend den Springformrand lösen und den Kuchen auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Den Kuchen in 12 gleichmäßige Stücke schneiden und auf einer Kuchenplatte anrichten. Mit einem Klecks Sahne oder einer Kugel Vanilleeis servieren. Frische Minzblätter eignen sich als Dekoration.
Getränkeempfehlung
- Ein lieblicher Weißwein wie Müller-Thurgau passt gut zur Fruchtsüße des Kuchens.
- Als alkoholfreie Variante eignet sich ein Früchtetee mit Pflaumenaroma oder ein milder Kaffee.
Rezeptvariationen
- Für eine vegane Variante die Butter durch Margarine, die Eier durch Apfelmus (180 g) und die Milch durch Pflanzenmilch ersetzen.
- Eine Streuselschicht aus 100 g Mehl, 60 g Butter und 50 g Zucker macht den Kuchen besonders knusprig.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen