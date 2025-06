Olympischer Ballon in Paris steigt wieder auf

Es war ein Wunsch vieler Pariserinnen und Pariser: Der goldene Heißluftballon, der während der Sommerspiele mit dem olympischen Feuer aufstieg, kommt wieder. Sein Ort hat einen besonderen Hintergrund.

Vom 21. Juni an steigt der Olympia-Ballon in Paris wieder in den Abendhimmel.

Der golden leuchtende Heißluftballon, der während der Sommerspiele in Paris im vergangenen Jahr mit dem olympischen Feuer in der Nähe vom Louvre aufstieg, kehrt zurück. Auf Initiative von Präsident Emmanuel Macron werde der Ballon bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles wieder in der französischen Hauptstadt zu sehen sein, teilte der Élysée-Palast mit. Der Ballon wurde bereits wieder im Tuilerien-Park im Zentrum der Stadt installiert und soll dort vom 21. Juni bis zum 14. September in den Abendhimmel aufsteigen.

"Das ist eine sehr gute Nachricht", hatte zuvor bereits die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gesagt. Der Ballon gehöre zum Erbe der Olympischen Spiele, an die Paris sich immer erinnern werde. Der Élysée-Palast erinnerte auch daran, dass Paris ein symbolträchtiger Ort für die Geschichte der Ballon-Luftfahrt sei. 1783 ließen die Gebrüder Montgolfier dort den ersten bemannten Heißluftballon in die Luft steigen.

Ballon für Besucher kostenlos zugänglich

Der Ballon wird für Besucher tagsüber kostenlos und ohne Reservierung zugänglich sein. Vor dem Aufsteigen des Ballons wird der Park dann abends vom 21. Juni bis Ende Juli um 22.30 Uhr schließen, im August dann um 21.30 Uhr und in der ersten Septemberhälfte um 20.30 Uhr, wie die Stadt mitteilte.

Wie der Sender France Info berichtete, werden die Kosten für die Rückkehr des olympischen Ballons samt der Feuerschale auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt. Sie sollen aus dem Überschuss des olympischen Budgets bezahlt werden, der nach den Pariser Spielen am Ende überblieb.