Norwegen: Mindestens drei Tote nach Brand in Einfamilienhaus

Am frühen Morgen geht bei der Polizei im norwegischen Hamar ein Notruf ein: Es brennt in einem Einfamilienhaus. Drei junge Frauen konnten nur noch tot geborgen werden. Eine Vierte wird noch vermisst.
Nach einem Brand in einem Haus sind drei Frauen tot aufgefunden worden. © Geir Olsen/NTB/dpa
Hamar

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norwegen sind drei junge Frauen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im norwegischen Hamar der Nachrichtenagentur NTB mit. Die Opfer waren den Angaben zufolge 18 und 19 Jahre alt. Demnach werde eine vierte Frau im gleichen Alter weiterhin vermisst.

Der Brand war nach Polizeiangaben am Montagvormittag unter Kontrolle, die Feuerwehr jedoch weiterhin im Einsatz. Die Brandursache war demnach bislang unklar.

Wie NTB berichtete, ging ein erster Notruf kurz nach 5 Uhr morgens bei der Polizei ein. Bilder aus der Stadt Hamar, die etwa 120 Kilometer nördlich von Oslo liegt, zeigen hohe Rauchsäulen. Der Campus der Universität in Hamar blieb aufgrund der massiven Rauchentwicklung am Montag geschlossen. Das teilte die Hochschule auf ihrer Webseite mit.

