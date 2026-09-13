Bis 30 Grad möglich: Kommt der Sommer noch einmal zurück?

Sonne und Wärme tanken ist die Devise: Auf zwei sommerliche Tage folgt Mitte der Woche ein Wetterumschwung.

Sommer-Gefühle Mitte September: Zu Wochenbeginn wird es noch einmal warm bis heiß in großen Teilen Deutschlands. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten bis 27 Grad, am Dienstag können es am Oberrhein sogar 30 Grad werden, wie es in der Vorhersage heißt. Danach ist wechselhaftes und kühleres Wetter in Sicht.

Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt überwiegend trocken. Ein geringes Schauerrisiko deutet sich im Westen und Südwesten und dort besonders im Bergland an, wie Markus Eifried von der DWD-Wettervorhersagezentrale mitteilte. Schauer sollten jedoch auch dort die absolute Ausnahme sein. Die Maximal-Temperaturen steigen auf 17 Grad im Nordosten und 27 Grad im Südwesten.

Dienstag voraussichtlich schönster Tag

Für Dienstag sagt der DWD freundliches Wetter vorher, die 25-Grad-Marke wird mit Ausnahme des Nordens vielerorts überschritten - das ist die Temperatur, ab der Meteorlogen von einem Sommertag sprechen. Es ist freundlich, nur im Nordwesten verdichten sich die Wolken und es regnet. Hier macht sich schon eine Kaltfront bemerkbar, die sich anschließend ausbreitet.

Am Mittwoch schwenkt das Regengebiet in den Südosten. "Auch nordwestlich davon bleibt es wechselhaft - von der Nordsee werden Schauer oder auch kurze Gewitter landeinwärts geschaufelt", wie Eifried mitteilte. Die Höchstwerte pendeln sich nun bei etwa 20 Grad ein.

Wechselhaft geht es weiter. "Tendenziell ist die Niederschlagsneigung im Nordwesten stärker ausgeprägt als im Süden oder Südosten", so Eifried.