Nicht nur im Sommer: So oft essen die Deutschen Eis

Eine aktuelle Studie zeigt: Eis ist für die meisten Deutschen weit mehr als nur eine süße Erfrischung. Für über die Hälfte gehört es fest zum Alltag, selbst wenn das Thermometer noch lange keine 30 Grad anzeigt.

Eine neue Studie zeigt: Eis ist weit mehr als nur eine süße Erfrischung. Und vor allem: kein reines Sommervergnügen. Über die Hälfte der Deutschen (52,3 Prozent) greift das ganze Jahr über zur gefrorenen Köstlichkeit. Nur eine kleine Gruppe (12,3 Prozent) wartet tatsächlich auf Temperaturen jenseits der 30 Grad, bevor sie sich ein Eis gönnt. Und 8,7 Prozent brauchen nicht mehr als ein paar Sonnenstrahlen, um schwach zu werden. Das bestätigt eine repräsentative Civey-Studie im Auftrag von Langnese.

Genuss mit vielen Facetten

Was lieben die Deutschen am Eis? Die Antworten sind so bunt wie die Sorten selbst: Für 50,8 Prozent ist es vor allem Erfrischung, 40,2 Prozent lassen sich von ihrer Lust auf Süßes leiten, und fast jeder Vierte (23,7 Prozent) sieht im Eis einen Moment der kleinen Auszeit vom Alltag. Für 13 Prozent ist es eine verdiente Belohnung.

Und sobald das Wetter mitspielt, steigt auch der Appetit: Fast jeder Zweite (48,6 Prozent) gönnt sich mindestens einmal pro Woche ein Eis - 6,9 Prozent greifen täglich oder sogar mehrmals am Tag zu.

Becher, Waffel oder Stiel - die beliebtesten Formen

Bei der Form des Genusses bleiben viele Deutsche traditionell: Der Eisbecher liegt mit 32,4 Prozent vorn, gefolgt von der guten alten Waffel (24,2 Prozent). Das klassische Eis am Stiel mit Schokolade kommt bei 15 Prozent besonders gut an, dicht gefolgt von fruchtigen Varianten (6 Prozent).

Wenn es um Erinnerungen an die Kindheit geht, denken die meisten übrigens nicht zuerst an Orte - sondern an Geschmack. 20,9 Prozent verbinden mit Eis vor allem eine konkrete Sorte, meist Erdbeere oder Schokolade, die sie bis heute auf der Zunge spüren, so die Umfrage des Herstellers von Eissorten wie Nogger oder Cornetto.

Wer Lust auf neue Eisabenteuer hat, sollte einmal "Eis im Brioche" probieren - eine sizilianische Spezialität, bei der bis zu zwei Kugeln Eis mit Sahne in ein fluffiges Brötchen kommen. Ein Hauch Mittelmeer in der Hand - und der perfekte Begleiter für warme Sommertage.