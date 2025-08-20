AZ-Plus

Nach der Sommerhitze kommt die Abkühlung

Erst steigen die Temperaturen auf bis zu 37 Grad, nun fallen sie wieder. Wo in Deutschland ist heute mit Regen zu rechnen?
In Deutschland wird es nun wieder kühler.
Berlin

Die Wetteraussichten sind heute durchwachsen: Während es am Morgen im Norden meist trocken bleibt, kann es im Süden und Südwesten gebietsweise zu schauerartigem Regen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchstwerten von 20 Grad an der Nordsee und bis zu 30 Grad in Mittelbayern. Im Laufe des Nachmittags können sich demnach vom Schwarzwald bis zum Alpenvorland kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen bilden. 

Zum Abend hin wird es dann vor allem im Südwesten und Süden nass. Vom Südschwarzwald bis ins südliche Alpenvorland muss mit anhaltendem und teils heftigem Regen gerechnet werden. In den kommenden Tagen erwartet der DWD sinkende Temperaturen. Am Donnerstag wird mit Höchstwerten von 18 bis 25 Grad gerechnet. In den Tagen danach soll es dann immer kühler werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

