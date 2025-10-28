Zehn Euro muss man in ein Los investieren: Die gemeinnützige Organisation Traumhausverlosung hat erstmals eine Immobilie auf der liebsten Insel der Deutschen im Lostopf. So schaut das Haus mit 230 Quadratmetern Fläche und Pool aus.

Dieses Haus auf Mallorca kann man bei der Traunhausverlosung gewinnen.

Mallorca ist für die Deutschen eines der liebsten Reiseziele. Warum nicht gleich unter Spaniens Sonne wohnen? Die "Traumhausverlosung" hat jetzt eine neugebaute Finca auf der Insel im Lostopf. Sie ist zwei Millionen Euro wert.

Das Versprechen der registrierten Soziallotterie: Die Immobilie wird auf jeden Fall verlost - gezogen wird der Gewinner am 2. Februar 2026.

Dazu versprechen die Veranstalter zusätzlich ein Taschengeld von 150.000 Euro für den oder die Glückliche(n). Mindestens 20 Prozent der Erlöse gehen demnach an wohltätige Organisationen.

Bei dieser mittlerweile sechsten Verlosung einer Immobilie ist der Hauptpartner die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Die besagte Finca ist rund 230 Quadratmeter groß: Es gibt drei Schlafzimmer, drei Bäder und einen Wohnbereich mit einer Deckenhöhe von sechs Metern. Die Küche ist ausgestattet mit Bosch-Geräten, einer Espresso-Maschine und einem Esstisch aus Eiche.

Pool, Olivenbäume und Photovoltaik

Draußen erwartet Neu-Besitzer ein Zehn-Meter-Pool. Drumherum: Olivenbäume, Oleander und Palmen. Die Energieversorgung des Gebäudes ist mit einer Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und Speicherstrom gewährleistet, heißt es in der Mitteilung von Traumhausverlosung.

Wo genau das Anwesen in der Region Plà de Mallorca liegt, wird nicht verraten. Nur so viel: Die Strände von Es Trenc und Alcúdia sind in kurzer Zeit erreichbar. Ebenso Palma, die Hauptstadt der spanischen Insel.

Chance für Patienten: DKMS freut sich über die Kooperation

Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung, teilt mit: "Zum ersten Mal verlosen wir ein Traumhaus auf Mallorca – eine Insel, die für Sonne, Lebensfreude und Leichtigkeit steht."

Mit jedem Los schenkten Teilnehmende sich selbst die Chance auf ein neues Leben in der Sonne und unterstützten gleichzeitig die lebenswichtige Arbeit der DKMS.

DKMS-Geschäftsführer Stephan Schumacher sagt: "Die Kooperation mit der Traumhausverlosung zeigt eindrucksvoll, wie viel Gutes entstehen kann, wenn Menschen gemeinsam handeln. Jedes verkaufte Los steht nicht nur für die Hoffnung auf ein neues Zuhause, sondern auch für eine zweite Lebenschance für Patientinnen und Patienten weltweit."

Glücksspielbehörde: Seriöser Anbieter

Es gibt Los- und Abo-Pakete zur Teilnahme: Das günstigste Los sei für zehn Euro erhältlich. Teilnehmen kann man hier:

Veranstalter und Lizenzinhaber der Traumhausverlosung ist die Dreamify gGmbH. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation aus Hamburg. Sie steht bei der Glücksspielbehörde der Länder auf der Liste an Veranstaltern mit einer Erlaubnis oder Konzession nach dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) 2021.

Am 10. November wird zudem der Gewinner oder die Gewinnerin für die ebenfalls noch laufende Verlosung einer Immobilie im Bayerischen Wald gezogen.