Schwere Ski-Unfälle erschüttern Vorarlberg: "Mit voller Wucht“

Rettungshubschrauber im Einsatz: Nach heftigen Stürzen und Kollisionen auf Vorarlbergs Pisten mussten mehrere Wintersportler in Krankenhäuser.

Mindestens fünf Menschen sind bei Ski-Unfällen im österreichischen Vorarlberg verletzt worden, einige von ihnen schwer. Mehrmals rückten Rettungshubschrauber auf die Pisten aus.

"Mit voller Wucht" stürzte ein 21-Jähriger auf den Kopf, nachdem er von der blauen Piste im Skigebiet Damüls abgekommen ist, wie die Landespolizei mitteilte. Er habe sich überschlagen und sei dann bewusstlos liegengeblieben. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Drei Verletzte nach zwei Zusammenstößen

Ebenfalls in Damüls prallten zwei Skifahrerinnen zusammen und verletzten sich schwer. Die Jugendliche und die 41 Jahre alte Frau waren Polizeiaussagen zufolge unabhängig voneinander wegen schlechter Pistenverhältnisse ins freie Gelände gefahren. Dort habe sich die 17-Jährige wegen offener Bodenflächen erschrocken, woraufhin sie gegen die Frau gefahren sei. Beide erlitten Brüche, die Jugendliche zudem eine Prellung und eine Stauchung.

Nicht weit entfernt kollidierten zwei weitere Skifahrer miteinander. An einer Pistenkreuzung wollten sich die beiden laut Polizei noch gegenseitig ausweichen - allerdings in dieselbe Richtung. Eine 61-Jährige stürzte und verletzte sich dabei vermutlich am Rücken. Der andere Skifahrer - ein 62-Jähriger - blieb unversehrt.

Rettungshubschraubereinsatz nach Sturz

Auch in Bezau rückten die Einsatzkräfte aus: Eine Frau war beim Skibergsteigen gestürzt und hatte sich an der Hand verletzt. Sie hatte so starke Schmerzen, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.