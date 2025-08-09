Mehrere Verletzte nach Gasaustritt in München

In München kommt es zu einem Unfall mit Gasaustritt. Viel ist bislang unklar, laut Polizei gibt es aber mehrere Verletzte und auch Schwerverletzte.

München

Bei einem Unfall mit Gasaustritt am Fasanerie-See in München sind mehrere Menschen verletzt worden. Darunter sind nach Angaben der Polizei auch Schwerverletzte. Weitere Details, wie es zu dem Unfall kam und wie viele Menschen genau verletzt sind, gibt es bislang nicht. Laut "Bild" handelt es sich um ein Gartenlokal.