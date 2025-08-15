AZ-Plus

Ein Todesopfer bei Zugunglück in Dänemark

Nahe einer dänischen Kleinstadt entgleist ein Zug, ein Mensch stirbt. Berichten zufolge war auch eine Schulklasse an Bord.
dpa |
In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild)
In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild) © Steffen Trumpf/dpa
Tingleff

Bei dem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff unweit der deutschen Grenze ist ein Mensch gestorben und mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit. Zwei Verletzte mussten demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Personenzug sei in der Region Südjütland entgleist. Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. 

Medienberichten zufolge war eine Schulklasse in dem Zug. Keiner der Schülerinnen und Schüler sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete der Sender TV 2. 95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

