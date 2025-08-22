AZ-Plus

Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Nahe der Niagarafälle verunglückt ein Touristenbus - es gibt Tote.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder, hieß es von der Polizei.
In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder, hieß es von der Polizei. © Libby March/Buffalo News/AP/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Buffalo

Beim Unfall eines Tourbusses mit Besuchern der Niagarafälle sind in den USA mehrere Menschen getötet worden - darunter auch ein Kind. Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend wohl auf dem Weg nach New York City gewesen. Es gab zunächst keine Hinweise, dass es sich um Touristen aus Europa gehandelt haben könnte.

In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder. Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert. Der Bus sei schließlich in einem Graben zum Liegen gekommen.

Nach Angaben der Behörden überschlug sich das Fahrzeug, mehrere Personen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. Rettungskräfte seien weiterhin dabei, Eingeschlossene aus dem Fahrzeug zu befreien.

Zahlreiche Polizeieinheiten, Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Einsatz. Hubschrauber transportierten Verletzte in umliegende Krankenhäuser.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.