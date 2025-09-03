AZ-Plus

Medien: Vierjähriges Mädchen beim Baden in Italien ertrunken

Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes in Norditalien ertrinkt ein vierjähriges Mädchen. Medien berichten, es stamme aus Deutschland. Die Behörden äußern sich zunächst nicht.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild)
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild) © Alexandra Frank/dpa-tmn
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Grado

Ein vierjähriges Mädchen ist italienischen Medienberichten zufolge beim Baden an der Adriaküste in Italien ertrunken. Das Kind soll aus Deutschland stammen, wie lokale Medien meldeten. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, es handele sich um ein deutschsprachiges Mädchen. Die Carabinieri von Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien äußerten sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall. 

Badegäste entdeckten am Dienstagabend einem Bericht der Zeitung "Il Goriziano" zufolge das Mädchen vor dem Strand eines in Grado beliebten Campingplatzes im Meer. Demnach wurde es anschließend aus dem Wasser geholt. Versuche der Rettungskräfte, das Mädchen wiederzubeleben, scheiterten jedoch. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Abend mit Untersuchungen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.