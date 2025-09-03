AZ-Plus

Medien: Tote bei Standseilbahn-Unfall in Lissabon

Schock in Lissabon: Eine Standseilbahn kippt und entgleist, überall liegen Trümmer. Medien berichten von Schwerverletzten und sogar von Toten. Eine Mitteilung der Behörden liegt aber noch nicht vor.
Schock in Lissabon. (Archivbild)
© Armando Franca/AP/dpa
Lissabon

Bei der Entgleisung einer Standseilbahn in Lissabon sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall des auch bei Touristen beliebten "Elevador da Gloria" habe sich am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache ereignet, berichteten der Nachrichtensender "SIC Notícias" und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Zentrum der Hauptstadt Portugals.

Fernsehbilder zeigten, dass die Bahn umkippte und stark beschädigt wurde. Die Zahl der Verletzten und "Betroffenen" werde insgesamt auf rund 20 geschätzt, hieß es. Die Zeitung "Público" berichtete unter Berufung auf Sprecher des Zivilschutzes, vier Verletzte seien in kritischem Zustand. Mehrere Medien meldeten unter Berufung auf die Rettungskräfte sogar mindestens drei Todesopfer. Einige Passagiere seien noch im Inneren der Bahn, hieß es. Eine offizielle Mitteilung lag allerdings zunächst nicht vor.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.