Stromausfall in Tschechien wohl nicht wegen Sabotage

Ein Stromausfall legt Teile Tschechiens und der Millionenmetropole Prag lahm. Sabotage ist vermutlich nicht der Grund.

Der Stromausfall in der tschechischen Hauptstadt gegen Mittag stoppte die Straßenbahnen und U-Bahnlinien A, B, C.

Ein massiver Stromausfall in Prag und anderen Teilen Tschechiens ist vermutlich nicht durch Sabotage hervorgerufen worden. Dafür gebe es vorerst keine Hinweise, teilte die tschechische Polizei am frühen Nachmittag der Nachrichtenagentur CTK mit. Das Innenministerium berief einen Krisenstab ein und die Cybersicherheitsbehörde nahm eine Untersuchung auf. Auch an das benachbarte Österreich wurde ein Warnhinweis übermittelt.

Ein Stromausfall legte große Teile Tschechiens und der Millionenmetropole Prag lahm. So standen zu Mittag vorübergehend die U-Bahnlinien still, ebenso viele Straßenbahnen und Oberleitungsbusse, wie CTK berichtete. Kurz nach Mittag nahmen sie aber allmählich wieder ihren Betrieb auf.