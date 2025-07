Mann verletzt ICE-Passagiere: Was wir wissen - und was nicht

Der mutmaßliche Täter wird festgenommen, doch vieles ist noch unklar. Was wir über den Vorfall in Niederbayern wissen - und was nicht.

dpa | 03. Juli 2025 - 16:45 Uhr

Die Tat ereignete sich im niederbayerischen Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) in einem ICE. (Symbolbild). © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Straßkirchen In einem ICE werden mehrere Menschen angegriffen, der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Viele Fragen sind noch offen. Was wir wissen: - Der Tatort: Die Tat ereignete sich im niederbayerischen Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) in einem ICE. Der Zug war mit ungefähr 500 Fahrgästen von Hamburg-Altona in Richtung Wien unterwegs. - Die Verletzten: Fünf Menschen sind verletzt worden, darunter der mutmaßliche Angreifer. Vier Fahrgäste seien nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, der Täter "dürfte etwas schwerer verletzt sein", sagte ein Sprecher. In Lebensgefahr schwebe nach derzeitigem Stand niemand. - Der mutmaßliche Täter: Ein Mann ist festgenommen worden. Er wird ärztlich behandelt. Was wir nicht wissen: - Das Motiv: Warum der Mann die Fahrgäste angegriffen hat, ist derzeit noch unklar. - Der Tatablauf: Dazu ist noch nichts Genaues bekannt. - Die Tatwaffe: Die Polizei sprach von "gefährlichen Gegenständen", die bei dem Angriff eingesetzt worden seien. Welche Gegenstände der Täter benutzte, war zunächst nicht bekannt.