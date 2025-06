Mann fährt auf Beamtinnen zu – Polizei schießt

Ein Mann fährt nach Polizei-Angaben mit einem Transporter auf zwei Beamtinnen zu. Die Polizei greift zur Waffe - und kann den Wagen gerade noch stoppen.

Seesen

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Mann nach Polizei-Angaben mit einem Transporter direkt auf zwei Beamtinnen in Seesen am Rande des Harz zugefahren. Die Polizistinnen stoppten den Wagen mit Schüssen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer ist auf der Flucht, die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Beamten warnen davor, in Seesen und in der Umgebung Anhalter mitzunehmen.

Zeugen meldeten nachts ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf dem Gelände eines Supermarkts. Die Polizei wollte den Transporter mit zwei Männern kontrollieren. Einer der Verdächtigen sei zu Fuß geflüchtet, der andere sei in den Wagen gestiegen. Der Mann habe beschleunigt und sei auf die Polizistinnen zugefahren. Wie viele Schüsse fielen, blieb zunächst unklar.

Die Polizei fand den Transporter kurze Zeit später verlassen auf einem Schulgelände. Die beiden Verdächtigen sind auf der Flucht.