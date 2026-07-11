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Lidl warnt eigene Kunden: Wichtige Information zur Sicherheit

Unbekannte konnten auf eine Datei mit Kundendaten zugreifen. Deshalb hat Lidl nun Kunden des Lidl Onlineshop kontaktiert.
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© imago images/Wolfgang Maria Weber

Bei Lidl gab es einen Datenschutzvorfall, wie der Discounter selbst mitteilt. In einer E-Mail an betroffene Kunden spricht Lidl von einem "IT-Sicherheitsvorfall bei einem unserer IT-Dienstleister, der Teile Deiner bei Lidl gespeicherten Daten betrifft."

Unbekannte hätten kurzfristig auf eine Datei mit Kundendaten zugreifen und Teile daraus entwenden können, heißt es. Unter den entwendeten Daten befänden sich Stammdaten der Lidl-Onlineshop-Kunden wie Anrede, Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Man könne jedoch ausschließen, dass Passwörter, Rechnungs- und Lieferanschriften, Bankdaten oder sonstige Zahlungsinformationen betroffen seien, so Lidl. Auch seien Kundenkontos nicht kompromittiert worden.

Strafanzeige gestellt

Der IT-Dienstleister habe unverzüglich reagiert und die "erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der vollständigen Absicherung der IT-Systeme getroffen", schreibt Lidl weiter. Er habe außerdem Strafanzeige gestellt und IT-forensische Experten beauftragt, den Vorfall aufzuklären. Außerdem sei die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde informiert worden.

Bis jetzt lägen keine  Hinweise auf einen Missbrauch der Daten vor, jedoch warnt Lidl in der Mail seine Kunden vor möglichen Phishing-Versuchen und Identitätsmissbrauch.

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