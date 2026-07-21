Leitplanke durchbohrt Auto: drittes Opfer aus Deutschland

Der Wagen war von der Autobahn abgekommen. An der Unfallstelle in Österreich starben Fahrer und Beifahrer aus Nordrhein-Westfalen. Jetzt erlag eine weitere Insassin ihren Verletzungen.

Zwei Männer starben in diesem Wrack, eine Frau wurde schwer verletzt.

Wenige Tage nach einem Auto-Unfall in Österreich mit zwei Toten ist nun auch eine 82-jährige Insassin aus Deutschland gestorben. Die Frau, die auf der Rückbank gesessen war, erlag laut Polizei im Kepler Universitätsklinikum in Linz ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer und der Beifahrer im Alter von 44 und 74 Jahren waren am Samstag beim Aufprall sofort getötet worden. Alle drei Opfer stammen den Angaben zufolge aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Es handle sich um Vater, Mutter und Sohn, so ein Polizeisprecher.

Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache auf der Westautobahn (A1) nahe Amstetten von der Fahrbahn abgekommen. Eine Leitplanke bohrte sich dabei längs durch den Wagen.