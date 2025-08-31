Leiche in Hamburger Bar entdeckt
Audio von Carbonatix
Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen in einer Bar im Hamburger Stadtteil Hohenfelde gefunden worden. "Aktuell ist der Sachverhalt unklar, wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.
Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort, um die Lage einzuordnen. Es werde mit größtmöglichem Aufwand ermittelt. Die Hintergründe des Falls sind laut Polizei völlig unklar.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen