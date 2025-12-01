AZ-Plus
  • Startseite
  • Panorama
  • "Lassen uns die Freude nicht nehmen": Sieben Meter hoher Weihnachtsbaum umgesägt

"Lassen uns die Freude nicht nehmen": Sieben Meter hoher Weihnachtsbaum umgesägt

Ein böses Erwachen gibt es am Adventssonntag im Landkreis Dillingen an der Donau: Ein etwa sieben Meter hoher Tannenbaum ist gefällt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Medienberichten zufolge war der Weihnachtsbaum in Bachhagel 2022 schon einmal umgesägt worden. (Symbolbild)
Medienberichten zufolge war der Weihnachtsbaum in Bachhagel 2022 schon einmal umgesägt worden. (Symbolbild) © Melissa Erichsen/dpa

Ein Weihnachtsbaum einer Gemeinde im Landkreis Dillingen an der Donau ist umgesägt worden. In der Nacht auf Sonntag hätten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den etwa sieben Meter hohen Tannenbaum in Bachhagel gefällt, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Beleuchtung sei dabei beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden eigenen Angaben zufolge auf etwa 800 Euro. 

Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Ingo Hellstern: "Das gehört sich nicht. Einen Weihnachtsbaum sägt man nicht um". Inzwischen stehe der Baum aber wieder: "Wir lassen uns die Freude an dieser Tradition nicht nehmen!", sagte er dem BR. 

Medienberichten zufolge war der Weihnachtsbaum der Gemeinde 2022 schon einmal umgesägt worden. Die Polizei ermittelt nach dem neuerlichen Vorfall wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.