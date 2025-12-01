"Lassen uns die Freude nicht nehmen": Sieben Meter hoher Weihnachtsbaum umgesägt

Ein böses Erwachen gibt es am Adventssonntag im Landkreis Dillingen an der Donau: Ein etwa sieben Meter hoher Tannenbaum ist gefällt.

Ein Weihnachtsbaum einer Gemeinde im Landkreis Dillingen an der Donau ist umgesägt worden. In der Nacht auf Sonntag hätten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den etwa sieben Meter hohen Tannenbaum in Bachhagel gefällt, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Beleuchtung sei dabei beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden eigenen Angaben zufolge auf etwa 800 Euro.

Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Ingo Hellstern: "Das gehört sich nicht. Einen Weihnachtsbaum sägt man nicht um". Inzwischen stehe der Baum aber wieder: "Wir lassen uns die Freude an dieser Tradition nicht nehmen!", sagte er dem BR.

Medienberichten zufolge war der Weihnachtsbaum der Gemeinde 2022 schon einmal umgesägt worden. Die Polizei ermittelt nach dem neuerlichen Vorfall wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.