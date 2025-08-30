AZ-Plus

Kürbisfest in Sachsen lockt mit vier Meter hohen Skulpturen

Tausende Kürbisse formen Tiger, Artisten und mehr: Ein Festival im Schloss Lichtenwalde bietet mehr als ein Dutzend Skulpturen.
Im Schlosspark Lichtenwalde beginnt ein ungewöhnliches Festival.
Im Schlosspark Lichtenwalde beginnt ein ungewöhnliches Festival. © Jan Woitas/dpa
Lichtenwalde

Ein Pferd mit Akrobatin, ein Tiger und ein vier Meter hohes weißes Kaninchen - alles aus Kürbissen: Mit diesen und vielen anderen Figuren hat heute bei strahlend blauem Himmel das Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde bei Chemnitz begonnen. Insgesamt 18 Skulpturen aus Tausenden Zier- und Speisekürbissen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Zirkus" und sollen den barocken Park in eine farbenfrohe Manege verwandeln. 

Wochenlange Arbeit für vier Meter hohe Kürbisfiguren

Die Veranstalter haben dafür wochenlang gebaut und teils mehrere hundert Kürbisse auf Holzgerüste gesteckt. Entstanden sind bis zu vier Meter hohe Figuren - vom Zirkustier bis zum Artisten. Neu sind diesmal ein begehbares Kürbislabyrinth, ein Lehrpfad mit Informationen rund um die Herbstfrucht und ein Strohspielplatz für Kinder. Das Festival läuft bis zum 2. November.

