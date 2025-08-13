AZ-Plus

Kokain auf Personalausweis: Autofahrer in Erklärungsnöten

Alkohol am Steuer, kein Führerschein, keine Autoversicherung. Das würde schon allein für einen Stapel Anzeigen sorgen. Doch damit war für einen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen noch nicht Schluss.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Weißes Pulver auf der Plastikkarte hat einem Autofahrer viel Ärger eingebrockt. (Symbolfoto)
Weißes Pulver auf der Plastikkarte hat einem Autofahrer viel Ärger eingebrockt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Hagen

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Hagen den Polizisten einen Personalausweis in die Hand gedrückt, an dem offensichtlich Kokain-Pulver klebte. Als der 29-Jährige nachts in der Innenstadt heraus gewinkt wurde, hatte er eine starke Alkoholfahne, wie die Polizei mitteilte. Er war mit einem Kleinwagen ohne Führerschein unterwegs. 

Als er seinen Ausweis zeigte, fiel der Polizei ein weißes Pulver auf, das an der Karte klebte. Einen freiwilligen Drogentest lehnte der junge Mann zwar ab, mit einem Atemalkoholtest war er jedoch einverstanden. Das Gerät zeigte 1,5 Promille an. Das im Familienkreis geliehene Auto war außerdem nicht versichert, wie die Beamten feststellten. Die Polizisten nahmen den Mann zur Blutprobe mit auf die Wache.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.