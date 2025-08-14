AZ-Plus

Kneipp ruft Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück

Bei einzelnen Chargen des Duschgels wurde nach Unternehmensangaben ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.
Kneipp ruft ein bestimmtes Duschgel zurück. (Symbolbild)
Kneipp ruft ein bestimmtes Duschgel zurück. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa
Würzburg

Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenpfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781. 

Bei der standardmäßigen Qualitätskontrolle sei in den genannten Chargen das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen worden. "Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden", schreibt das Unternehmen. Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen sei umgehend gestoppt worden. Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gelte die Nutzung als weitestgehend risikofrei. 

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

