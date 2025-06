Kleine Hitzewelle: Sonnenschein und Temperaturen bis 35 Grad

Die Temperaturen steigen rasant an, Jacken und Regenschirme können zu Hause bleiben. Allerdings ist das Ende der Hitzewelle schon in Sicht.

Offenbach

Badewetter in Deutschland: Hochsommerliches Wetter breitet sich in den nächsten Tagen aus. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte Temperaturen mit teils deutlich über 30 Grad an. Bis mindestens Samstag gibt es reichlich Sonnenschein, dann beenden vielerorts Gewitter die erste kleine Hitzewelle des Jahres.

Vor allem im Westen und Südwesten wird geschwitzt, hier steigen die Temperaturen rasch und kräftig an: Am Donnerstag liegen die Werte bereits zwischen 24 und 33 Grad, in den beiden Folgetagen kann es bis zu 35 Grad heiß werden. Ab der Nacht zum Freitag kühlen die Werte in einigen großen Städten nicht mehr auf unter 20 Grad ab.

Weniger Hitze in Nord und Ost

Im Norden und Osten wird es nicht ganz so schnell heiß. Hier liegen die Temperaturen am Donnerstag noch bei 18 bis 24 Grad, am Freitag schnellen sie dann auch auf 25 bis 30 Grad hoch. Am Samstag wird es im Norden ein wenig kühler.

Bereits am Freitag kann es im südwestlichen Bergland vereinzelt gewittern, am Samstag breiten sich die Gewitter deutlich aus. Im Westen und Nordwesten gewittert es dann vermehrt, im Südwesten sind dabei Unwetter durch heftige Regengüsse und Hagel wahrscheinlich.