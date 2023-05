Jetzt wird es richtig warm: Bis zu 29 Grad am Wochenende

München

Ein Hauch von Sommer: Am Wochenende soll es in Bayern örtlich bis zu 29 Grad warm werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, sollen am Samstag in Niederbayern bereits bis zu 23 Grad erreicht werden, am Sonntag seien dann in einigen Regionen sogar bis zu 29 Grad möglich. In ganz Bayern könne mit viel Sonnenschein gerechnet werden, hieß es. Am Wochenende sollen nur sehr wenige Wolken über den Freistaat hinweg ziehen. Mit neuen Regenwolken rechnet der DWD erst von Dienstag an. Dann soll es auch wieder etwas kühler bei bis zu 21 Grad werden.